"Una desgracia con suerte": el violento choque que casi termina en tragedia en la Ruta 65

Un auto impactó por detrás a otra camioneta al intentar una maniobra de sobrepaso indebida. Quedó grabado por la cámara de otro vehículo.

El choque quedó registrado por la cámara de un vehículo.

Un nuevo hecho de imprudencia vial volvió a poner en alerta a los conductores que circulan por la zona. El episodio ocurrió sobre la ruta provincial 65 , en el tramo que conecta Fernández Oro con Cipolletti , y quedó registrado por la cámara de un vehículo que circulaba adelante.

Según pudo reconstruirse, un Volkswagen Gol intentó realizar una maniobra de sobrepaso en un sector donde esta no estaba permitida. El auto terminó impactando por detrás a otro vehículo, generando una escena que un testigo describió como "una desgracia con suerte".

Marcelo , quien conducía la camioneta que registró el episodio, dialogó con LM Cipolletti y relató cómo se vivieron los segundos previos al choque. Contó que circulaban con sentido Cipolletti-Oro por la denominada "ruta chica" cuando comenzaron los inconvenientes.

Según su testimonio, cerca del Puente 83 ubicado a unos 500 metros de distancia hay un lomo de burro que obliga a los vehículos a frenar. Ese punto se convirtió en el escenario donde se desencadenó todo el episodio registrado.

Marcelo explicó que varios autos circulaban con exceso de velocidad, en un horario cercano al inicio de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, disputada alrededor de las 15:30 de este miércoles. Según su relato, eso explicaría el apuro de varios conductores.

El testigo relató que el vehículo que iba adelante, que describió como un Ford Ka, encendió las balizas y comenzó a frenar. Él hizo lo mismo, dejando distancia prudencial, mientras se formaba una fila de autos detenidos.

Fue en ese momento cuando, mirando por el espejo retrovisor, advirtió que un Volkswagen Gol no lograba frenar a tiempo. El impacto se produjo contra una camioneta Fiat Strada que circulaba detrás de él en la fila.

Marcelo relató que la Strada, tras recibir el impacto, comenzó a ser arrastrada hacia donde él se encontraba. Ante esa situación, decidió maniobrar hacia la banquina para evitar ser alcanzado también por el choque en cadena.

La Ruta 65 o "Ruta Chica" es transitada a diario por cientos de vehículos.

Consecuencias del hecho

El conductor describió el momento con crudeza: aseguró haber quedado "con el corazón en la boca" mientras observaba por el espejo cómo los ocupantes de la Strada descendían del vehículo, visiblemente afectados por la situación vivida.

Pese a la violencia del impacto, el hecho no pasó a mayores. No se registraron heridos de gravedad entre los involucrados, aunque el episodio quedó como un nuevo ejemplo de las consecuencias que puede tener circular a alta velocidad.

El video que circula sobre lo ocurrido se suma a una serie de hechos similares registrados en distintas rutas de la región. Las maniobras indebidas y el exceso de velocidad continúan siendo protagonistas de siniestros viales evitables.