Quiso escapar de un control en Cipolletti y terminó detenido: el inesperado hallazgo en su moto

El motociclista huyó al intentar ser identificado en Cipolletti. Tras una persecución, la Policía detectó que el rodado tenía motor y chasis adulterados.

Un procedimiento de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) terminó con un joven detenido y una motocicleta secuestrada en Cipolletti , luego de una persecución que se inició cuando el conductor intentó escapar de un control policial.

Todo ocurrió este martes por la tarde, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y detectaron una moto que circulaba en condiciones que despertaron sospechas.

El operativo se desarrolló alrededor de las 18:30 sobre Juan Domingo Perón, a la altura de Nicaragua .

Según informó la Policía, los efectivos observaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que circulaba sin chapa patente y con faltantes de plásticos.

Cuando intentaron identificar al conductor, el joven aceleró y escapó por distintas calles del barrio CGT, aunque la persecución duró pocos minutos y finalmente fue interceptado.

El detalle que complicó aún más al motociclista

Una vez controlada la situación, los uniformados inspeccionaron la motocicleta y comprobaron que presentaba las numeraciones del motor y del chasis adulteradas.

Ante esa irregularidad, el rodado fue secuestrado y trasladado, junto con su conductor, a la Comisaría 24 para continuar con las actuaciones judiciales.

Qué decidió la Fiscalía

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso la formulación de cargos por el delito de encubrimiento contra el joven, además de ordenar las diligencias necesarias para avanzar con la investigación y determinar el origen de la motocicleta.

Otra persecución terminó con un joven detenido en Cinco Saltos

Una persecución a toda velocidad por las calles de Cinco Saltos terminó con la recuperación de una motocicleta de alta cilindrada que había sido robada en Cipolletti. El conductor, un joven de 19 años, intentó escapar cuando fue identificado por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), pero finalmente fue detenido.

El procedimiento permitió recuperar una KTM Adventure 390, que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada en mayo de este año en jurisdicción de la Comisaría 24 de Cipolletti.

El operativo ocurrió durante un recorrido preventivo que la Brigada Motorizada de Apoyo realizaba en distintos sectores de Cinco Saltos.

En ese contexto, los efectivos detectaron una motocicleta de alta cilindrada cuyo conductor aceleró e intentó escapar cuando recibió la orden de detenerse. La maniobra dio inicio a una intensa persecución que se extendió por varias cuadras.

Con el joven ya reducido, los policías verificaron la documentación del rodado y consultaron las bases de datos oficiales.

Fue entonces cuando confirmaron que la motocicleta, una KTM Adventure 390 de color naranja y negro, tenía pedido de secuestro desde el 27 de mayo de 2026, tras haber sido robada en la ciudad de Cipolletti.

El conductor, un joven de 19 años con domicilio en Cinco Saltos, fue detenido mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales correspondientes.