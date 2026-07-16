Un cipoleño detenido tras una entradera en una casa de Fernández Oro: hay un prófugo intensamente buscado

Junto al cómplice entraron a la propiedad y maniataron a sus moradores. Un familiar vio todo por cámaras de seguridad y alertó a la Policía, que llegó a los minutos.

El cipoleño detenido por la entradera en una casa de Fernández Oro, y el botín con el arma que encontraron dentro de una mochila.

Un hombre de 39 años domiciliado en el barrio La Paz de Cipolletti fue detenido cuando escapaba de una casa de Fernández Oro a la que había entrado a robar con un cómplice que logró escapar y es intensamente buscado.

El incidente ocurrió el miércoles en horas de la noche y gracias al rápido despliegue de los policías de la Comisaría 26 logaron recuperar el botín que se habían llevado, compuesto por una fuerte suma de dinero y distintos objetos de valor incluida una biblia, y un arma de fuego.

Todo comenzó cuando una familiar de las víctimas advirtió, a través de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la casa, que dos hombres habían ingresado por la fuerza. Sin perder tiempo, dio aviso al 911 RN Emergencias , lo que activó de inmediato el protocolo de intervención policial.

Pero antes que llegaran los uniformados los delincuentes, tras irrumpir violentamente en la propiedad, redujeron y maniataron a sus víctimas, entre ellas una mujer de 80 años, y luego se dedicaron a revisar el interior en busca de cosas de valor. En este marco, se habían apropiado por varios fajos de dinero en billetes de distinta denominación, un reloj y cinco anillos de oro con piedras preciosas.

Sin embargo a los pocos minutos, los móviles de la unidad policial local llegaron al lugar y sorprendieron a los ladrones cuando intentaban escapar por el patio trasero en dirección al sector de las vías y la Ruta Provincial 65. Allí comenzó una persecución que terminó con la detención de uno de los sospechosos, un cipoleño domiciliado en el barrio La Paz de 39 años. de edad. Mientras que el restante consiguió escapar aprovechando la oscuridad, a pesar que de manera paralela, otros patrulleros realizaron recorridas preventivas para intentar localizarlo, informaron fuentes oficiales.

El botín en una mochila

Durante el procedimiento, y con la presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron la mochila que llevaba el detenido. En su interior encontraron un revólver calibre 22, importantes sumas de dinero en efectivo distribuidas en varios fajos, un teléfono celular, cinco anillos, un reloj, una Biblia y un pasamontañas. Todos los elementos fueron secuestrados por disposición de la Justicia.

Mientras tanto, las víctimas, entre ellas una mujer de 80 años, recibieron asistencia médica. Luego relataron que los delincuentes irrumpieron por la fuerza en la vivienda, los redujeron y los ataron de pies y manos antes de revisar cada ambiente en busca de objetos de valor.

Además, reconocieron como propios los elementos recuperados durante el operativo policial. "El procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia de la rápida comunicación con el 911 RN Emergencias y la coordinación de los efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro", resaltaron las fuentes.