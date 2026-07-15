Caminaba cargando un televisor y cuando vio a la policía intentó escapar: cómo terminó el incidente

Iba por la calle y al ser interceptado por una patrulla policial quiso fugarse. Fue atrapado y quedó imputado por el delito de encubrimiento.

El televisor secuestrado por la Policía de Las Grutas, junto a un control remoto y un cable.

Un hombre de 25 años fue detenido por la Policía en el balneario Las Grutas luego de ser sorprendido mientras caminaba por la vía pública con un televisor en sus brazos. Al advertir la presencia del patrullero, el joven intentó escapar, pero fue alcanzado a pocos metros.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste ordenó su detención por el presunto delito de encubrimiento y el secuestró del aparato y otros accesorios para avanzar con la investigación, se informó este miércoles desde la fuerza rionegrina.

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo que realizaba personal de la Comisaría 29° por distintos sectores de la localidad balnearia. En ese contexto, los efectivos observaron a un hombre que transportaba un televisor por la calle y cuya reacción llamó inmediatamente la atención.

Actitud sospechosa e intento de fuga

Sin embargo, apenas notó la presencia policial, el sospechoso dejó en evidencia una actitud evasiva y emprendió la fuga. "La rápida respuesta de los uniformados permitió interceptarlo a pocos metros, evitando que escapara y asegurando el control de la situación sin inconvenientes", destacaron las fuentes.

Tras identificar al hombre, los efectivos informaron de inmediato lo ocurrido al Ministerio Público Fiscal. La autoridad judicial dispuso su detención por el presunto delito de encubrimiento, además de ordenar la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el televisor. De acuerdo a la foto enviada junto con la gacetilla oficial, además del aparato también secuestraron un control remoto y un cable de alimentación.