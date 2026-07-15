Insólito: la Policía tapó baches en la Ruta 151 porque Vialidad no trabaja de noche ni con lluvia

Diez vehículos quedaron varados tras el temporal sobre un sector de la ruta, los uniformados debieron intervenir con pala y tierra en Cipolletti.

Un nuevo episodio de abandono sacude a la Ruta Nacional 151 . Tras las últimas lluvias intensas registradas en Cipolletti , al menos 10 vehículos sufrieron roturas por los baches y quedaron varados sobre la traza. La situación, lejos de ser una excepción, volvió a exponer un problema habitual en los últimos años.

Lo más llamativo del episodio es que, ante la emergencia, fue la propia Policía la que debió intervenir para tapar los pozos. Una escena insólita que terminó recayendo sobre personal de seguridad vial , ante la ausencia de una respuesta inmediata por parte del organismo nacional responsable.

En diálogo con LM Cipolletti , personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti relató lo ocurrido esa noche. "Cuando llovió, el agua tapó unos baches, 10 vehículos rompieron cubiertas y quedaron tirados", explicaron, al describir el momento en que comenzaron los primeros reclamos de automovilistas varados.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti tuvo que intervenir tapando pozos durante la noche ante la falta de respuesta de Vialidad Nacional.

Algunos de los vehículos afectados debieron ser trasladados en grúa por sus propios dueños ante la imposibilidad de continuar circulando. La rotura de neumáticos fue la consecuencia más frecuente entre los conductores que circulaban por la zona durante el temporal.

Según indicaron los efectivos, se informó la situación a Vialidad Nacional, pero la respuesta fue que el organismo no trabaja durante la lluvia ni en horario nocturno. Por eso, esa misma noche, se tapó de manera provisoria los baches más prominentes con pala y tierra, a la espera de una intervención definitiva.

La escena, calificada como surrealista por los propios protagonistas, obligó a los uniformados a actuar ante un escenario que podía agravarse. Sin señalización adecuada, el riesgo de accidentes se mantuvo latente durante toda la jornada de lluvia.

El Municipio confirmó las gestiones con Vialidad

Consultado por este medio, desde el Municipio de Cipolletti se confirmó que estuvo al tanto de la situación desde el primer momento. Desde el área correspondiente, elevaron las gestiones pertinentes ante el organismo nacional para exigir una respuesta urgente sobre el estado de la ruta.

Desde la delegación Rio Negro de Vialidad Nacional manifestaron que, "en el transcurso de esta semana", llevarían adelante trabajos en la zona afectada. Sin embargo, no se precisaron detalles sobre el alcance de esas tareas ni el material que se utilizaría para la reparación.

La Ruta 151, una obra necesaria y urgente

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, volvió a reclamar en las últimas horas por la situación de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Cuestionó lo que definió como "destrato, olvido y marginación" por parte de los gobiernos nacionales en materia de mantenimiento vial.

Durante el inicio de la temporada invernal, la Ruta 151 quedó nuevamente en el centro de la escena por el deterioro del tramo entre Barda del Medio y el acceso a Catriel. Allí, numerosos vehículos sufrieron daños en sus neumáticos por el mal estado de la calzada.

La situación se agravó con las lluvias, que ocultaron los pozos existentes y generaron mayores riesgos para quienes circulaban por el corredor. "Todos los impuestos que pagamos los rionegrinos y que son de carácter nacional no han vuelto ni en obras ni en mantenimiento", sostuvo el mandatario provincial.

Weretilneck señaló además que la problemática no es exclusiva de la 151, sino que también alcanza a otros corredores nacionales como la Ruta 22, la Ruta 23 y la Ruta 40 Sur. Todos ellos, según remarcó, atraviesan un estado de deterioro similar.

El Gobernador volvió a criticar a Nación por el abandono de las rutas nacionales. Estefania Petrella

Diálogo abierto con Nación

El gobernador explicó que la provincia mantiene conversaciones con Vialidad Nacional para evaluar la posibilidad de asumir el mantenimiento de algunas rutas nacionales. "Es la única manera de poder tener rutas en condiciones de transitabilidad y que sean seguras", afirmó el mandatario.

Aun así, aclaró que todavía restan definir aspectos centrales vinculados al financiamiento y los detalles específicos de los acuerdos entre ambas jurisdicciones. Por el momento, no hay plazos concretos establecidos para avanzar con ese traspaso.