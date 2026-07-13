Se negó al control, escapó y chocó un patrullero: la impactante persecución en la Ruta 151

Personal policial llevó a cabo un operativo en distintas rutas del Alto Valle. Hubo una persecución, nueve alcoholemias positivas y un conductor con 1,82 g/l de alcohol en sangre.

El operativo finalizó en Cinco Saltos tras el siniestro vial que involucró a un patrullero. Foto: Gentileza.

Los operativos de prevención realizados durante el fin de semana largo en las rutas del Alto Valle dejaron un saldo preocupante: nueve conductores alcoholizados , vehículos retenidos por distintas irregularidades y una persecución que terminó con un automovilista detenido tras embestir un móvil policial .

Los procedimientos estuvieron a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti , el Destacamento Especial de Seguridad Vial de General Fernández Oro y contaron con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando el conductor de un Ford Focus se negó a realizar el test de alcoholemia durante un control sobre la Ruta Nacional 151 y decidió escapar.

La maniobra dio inicio a un seguimiento controlado que finalizó en Cinco Saltos, donde efectivos de la Comisaría Séptima lograron interceptarlo.

Sin embargo, durante la persecución el automovilista embistió uno de los móviles policiales, por lo que quedó involucrado en actuaciones judiciales.

Casi mil controles y nueve alcoholemias positivas

Durante el operativo, los efectivos realizaron 922 controles de alcoholemia y verificaron 401 vehículos en distintos puntos de la Ruta Nacional 22, la Ruta Provincial 65, el Puente 83 y el Tercer Puente.

Como resultado se confeccionaron 35 actas de infracción y se detectaron nueve alcoholemias positivas, dos de ellas correspondientes a conductores que se negaron a realizar el test, una conducta que también constituye una infracción en Río Negro bajo la Ley de Alcohol Cero.

El caso más grave: manejaba con 1,82 gramos de alcohol

Entre todas las infracciones detectadas, el registro más alto fue el de un joven de 25 años que conducía un Honda City.

El control se realizó durante la madrugada del domingo sobre la Ruta Nacional 22, frente al Destacamento de Seguridad Vial de Cipolletti. El test arrojó 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, una graduación que representa un alto riesgo para la conducción.

Documentación irregular y vehículos secuestrados

Los controles también permitieron secuestrar seis cédulas de identificación automotor vencidas, otra documentación por prohibición de circular y retener tres licencias de conducir.

Además, una motocicleta fue retenida porque su conductor no tenía licencia habilitante, mientras que otra fue sacada de circulación al comprobarse que figuraba dada de baja en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.

En otro procedimiento, la Policía secuestró preventivamente un Volkswagen Gol Trend luego de detectar que tenía un motor dado de baja en el sistema registral y que su conductor no pudo acreditar el origen legal del componente.

Los resultados del operativo volvieron a poner de manifiesto la importancia de los controles preventivos para retirar de circulación a conductores y vehículos que representan un riesgo para la seguridad vial.