Escándalo en la Doble Apolo: qué dijo el organizador tras el ataque de jinetes a los corredores

El organizador de la tradicional carrera rompió el silencio tras el violento ataque a los competidores y confirmó que presentarán una denuncia penal.

El violento episodio ocurrido durante el desarrollo de la tradicional carrera de trail running sacudió a la región y cobró trascendencia nacional. Alejandro Pellegrini , uno de los organizadores de la Doble Apolo , se pronunció sobre el ataque que sufrieron los atletas en plena competencia y adelantó los pasos judiciales que llevarán adelante de forma inminente.

La competencia cuenta con una larga trayectoria en la zona de bardas de General Roca . "Esta carrera tiene 18 años por el mismo lugar, 17 ediciones, porque en pandemia una no se hizo. Esto lleva a una organización muy grande. Tenemos los permisos municipales , de provincia por el tema del uso de la ruta, tenemos el permiso del dueño de un campo de ahí", remarcó Pellegrini .

El organizador aseguró que es la primera vez que hay incidentes y una agresión directa a los corredores, pero afirmó que ya había antecedentes de interferencia de personas que aseguran ser las dueñas de las tierras.

Un ataque sorpresivo y violento

A pesar de la logística previa, la irrupción de los agresores tomó por sorpresa a la organización. Según el testimonio del referente, el circuito se publica en la página web con un mes de anticipación y el día del evento se realizan exhaustivas revisiones por protocolo.

"Treinta minutos antes recorremos los circuitos por sectores, con distintas personas, y nos habían sacado un poco de cinta, pero no había personas en la zona, ni reclamo alguno. Diez minutos antes, quince, la persona que se encarga de marcar, como eran dos kilómetros más o menos, agarró la bicicleta y volvió a marcar ese sector y el chico que estaba en el puesto del kilómetro dos ya estaba puesto ahí y no había nadie, no había nadie", detalló.

Pellegrini enfatizó la gravedad de la emboscada en pleno desarrollo de la competencia: "Aparecieron de golpe a pegarle a los corredores fue tremendo fue un hecho de violencia tremendo", dijo a LU5. De acuerdo con sus declaraciones, los agresores eran cuatro personas que luego celebraron el hecho a través de audios enviados a un grupo de Whatsapp.

Gentileza: @mathi_williams

El impacto en los corredores

Los principales afectados por el incidente fueron los atletas que lideraban la competencia. "Los corredores están bien. Los primeros 30 o 40 corredores son los que pasaron mal momento, porque los tomaron por sorpresa", aclaró el organizador.

La situación en el sendero no pasó a mayores gracias a la intervención de los propios deportistas: "Gracias a un par de ellos que son de acá y que entrenan ahí, pudieron pasar. Los corredores encararon (a los agresores), es ahí que se ve en un video que le pegan. Les pegaron con el rebenque, a uno de ellos en la panza". Quienes venían más rezagados no percibieron el incidente en el momento y se enteraron posteriormente a través de las filmaciones.

Por otra parte, se reportó que entre 20 y 30 participantes resultaron perjudicados en su desempeño y se perdieron debido a que personas retiraron cintas de marcación en otro sector del trazado.

El trasfondo del conflicto territorial

Pellegrini repasó los antecedentes del conflicto en la zona, un espacio declarado como área protegida municipal por el Concejo Deliberante para actividades recreativas. Recordó que los primeros inconvenientes surgieron en el 2010 con pobladores cercanos al Náutico, lo que obligó a modificar el circuito original para evitar disputas.

Sin embargo, las exigencias se reactivaron hace dos o tres años, cuando les manifestaron que tampoco podían utilizar el sector opuesto alegando derechos de una comunidad mapuche. "Me muestran un plano, dice, desde Allen hasta Cervantes es nuestro. Así, un planito que no sé de dónde lo sacaron", relató.

Ante este reclamo, la organización decidió continuar con la carrera: "Yo lo voy a seguir haciendo porque es una actividad que tiene 15 años y es para que la gente venga a disfrutar". El organizador aclaró que intentaron buscar el diálogo ofreciendo dinero o fardos de pasto para los animales, reconociendo que los lugareños habitan allí hace más de 30 años y quizás "tienen derechos", aunque sostuvo que no pueden adueñarse de "toda la barda".

Presentación ante la Fiscalía

Tras los hechos, los organizadores definieron las acciones legales junto a su asesor letrado. "Con el abogado nos vamos a juntar para ver qué acciones debemos llevar a cabo", anunció Pellegrini.

Finalmente, confirmó el respaldo institucional de las autoridades locales tras el incidente en la barda: "El Municipio de Roca se comunicó con nosotros y supongo que haremos algún reclamo conjunto".