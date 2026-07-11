Tremenda explosión en el albergue deportivo de Viedma: trabajador se encuentra grave

Una violenta explosión sacudió este sábado el albergue deportivo municipal de Viedma , edificio donde también funciona la Escuela Municipal de Canotaje en la costanera norte. De acuerdo con las primeras investigaciones, el estallido se habría originado a raíz de una fuga de gas que posteriormente afectó garrafas de tres cilindros , lo que provocó un posterior incendio y complicó las tareas de los bomberos.

A causa de la onda expansiva y las llamas, un hombre que se desempeña como personal municipal sufrió graves quemaduras en el rostro y en ambas manos. El afectado también presentaba severas dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Artémides Zatti , donde permanece internado en el sector de terapia intensiva .

La fuerza del estallido causó graves daños estructurales en el inmueble : una de las ventanas del primer piso salió completamente despedida hacia el exterior y uno de los pisos internos cedió por el impacto.

A pesar de la magnitud del siniestro, se constató que dos delegaciones de canotaje que se alojaban en el lugar resultaron ilesas debido a que se habían retirado del edificio minutos antes para ir a almorzar, lo que evitó lo que pudo haber sido una tragedia de proporciones mayores.

Operativo de emergencia y peritajes

En el lugar del hecho trabajó intensamente el personal de la Subcomisaría 59 de la Policía de Río Negro, junto a Bomberos de Viedma, el Gabinete de Criminalística, Defensa Civil y diversos organismos locales de emergencia. Los especialistas se encuentran realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión científica qué provocó el escape y la posterior detonación del tubo de gas.

Cómo se encuentra el herido

Pablo Cifuentes, el empleado municipal que sufrió graves quemaduras tras la explosión ocurrida este sábado en el Albergue Deportivo Municipal de Viedma continúa internado en el Hospital Artémides Zatti, donde permanece con pronóstico reservado. De acuerdo con el último parte médico, su estado sigue siendo delicado y una nueva actualización sobre su evolución será emitida este domingo.

En medio de la preocupación por el estado de salud del empleado, el intendente Marcos Castro se acercó al hospital para acompañar a la familia. El jefe comunal estuvo junto a la madre y la hermana del trabajador hasta recibir el último parte médico, ratificando el acompañamiento del Municipio en este difícil momento.