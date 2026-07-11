El hombre encontrado sin vida era taxista de la ciudad

Este viernes, uno de sus hijos encontró al vecino allense sin vida en su domicilio. Se confirmó que trabajaba como taxista en la ciudad. ¿Desde cuándo no tenían contacto?

La policía de Allen y el Ministerio Público Fiscal trabajan para establecer las causales del hombre encontrado sin vida. (Foto: captura Google Maps)

La investigación por el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Allen sumó en las últimas horas nuevos datos que permiten reconstruir parcialmente el contexto del hecho, aunque persisten interrogantes clave sobre lo ocurrido.

Según pudo confirmar LM Cipolletti , el hombre fallecido tenía 73 años y trabajaba como taxista en la ciudad. Fue encontrado por uno de sus hijos, quien se desempeña en la industria petrolera y realizaba viajes periódicos.

El hallazgo se produjo en la vivienda ubicada sobre calle Neuquén, a pocos metros de Aristóbulo del Valle, donde el hombre residía. El descubrimiento activó un inmediato operativo policial y judicial en el lugar.

Un hombre fue hallado sin vida en un domicilio de Allen este viernes. (Foto: gentileza AN Allen)

Un lapso de tiempo bajo investigación

De acuerdo a la información recabada, una hija de la víctima lo había visto por última vez el martes, coincidiendo con la jornada en la que jugó la Selección Argentina. Desde entonces, no habría tenido contacto reciente con su entorno cercano.

Este dato abre un lapso temporal que ahora es materia de análisis por parte de los investigadores, quienes buscan determinar qué ocurrió en esas horas y reconstruir las últimas actividades del hombre antes de su fallecimiento.

Tras el hallazgo, este viernes pasadas las 20 se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de brigadas y gabinetes criminalísticos tanto de Allen como de General Roca, que trabajaron de manera coordinada en la escena.

También participaron efectivos de la Comisaría Sexta, médicos policiales y forenses, quienes llevaron adelante las primeras pericias en el domicilio, además de tareas de relevamiento y preservación del lugar.

Intervención de la fiscalía

La causa quedó a cargo de las fiscales Verónica Villaruel y Laura Tronelli, quienes supervisaron las actuaciones iniciales y ordenaron una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Desde el Ministerio Público Fiscal habían confirmado previamente que se trataba de un hombre fallecido y que la investigación se encontraba en una etapa preliminar, sin hipótesis descartadas hasta el momento.

En este contexto, se informó que durante la jornada de este sábado se llevará a cabo la autopsia al cuerpo, una instancia fundamental para determinar las causas del fallecimiento y orientar la investigación.

El resultado del estudio forense será determinante para establecer si se trató de una muerte natural o si existió algún tipo de intervención externa, en un caso que por ahora permanece bajo estricta reserva.

Expectativa por avances en la causa

Mientras continúan las diligencias, los investigadores buscan reunir elementos que permitan reconstruir con precisión las últimas horas de la víctima, en especial el período comprendido entre el martes y el momento del hallazgo.

La causa sigue en pleno desarrollo y se espera que en las próximas horas puedan surgir mayores precisiones a partir de los resultados periciales y de las entrevistas a familiares y allegados del hombre.