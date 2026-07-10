Dolor en los barrios por la muerte del vecino que ayudaba a todos desde la función pública

Tristeza en Barrio del Trabajo, las 200 viviendas, en calle Perú y todo Cipolletti . "Quizá no fue reconocido cómo se merecía pero se lleva el cariño del pueblo".

A Pepe ( José Antonio Osovnikar ) le sobraba calle, sensibilidad y compromiso social. Hombre de barrio en cargos públicos , luchaba para resolver los problemas de esos vecinos a los que ayudaba desde su función a mejorar la calidad de vida .

Por eso hoy se multiplican las muestras de dolor en las redes sociales tras el triste anuncio de su muerte . Y también por ello, en un día lluvioso y horrible como el de este viernes, decenas de personas se acercaron a despedirlo a la funeraria Diniello.

“Es una caricia al alma para nuestros hijos en medio de la tristeza”, rescató su ex esposa Luci a LM Cipolletti . Pepe se desempeño en las áreas Acción Social y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Cipolletti en distintas gestiones.

“Todo aquel que lo conoció tiene algo bueno para contar de él, estoy segura. Ojalá lo recuerden así. Orgullosa porque debe ser de las pocas personas que conozco que no creció económicamente en la política y en contrapartida se fue con muchos afectos”, destacó su honestidad la mujer.

Juntos atravesaron momentos felices y otros extremadamente duros. “Falleció uno de nuestros hijos en un accidente, Lucas, cuando tenía 17 años y nos costó mucho, yo deje de trabajar en ese momento y él aún así hizo todo lo que pudo para los barrios. Excelente persona, más allá de ser el papá de mis hijos. En los barrios todos lo conocen como Pepe, el de Acción Social, el de Desarrollo Humano”, sostuvo emocionada.

Tras aquellos inicios en la UCR, nunca dejó de militar y también formó parte de Juntos Somos Río Negro. Si bien muchos lo identifican con el barrio Del Trabajo, donde vivió un tiempo tras casarse y forjó fuertes vínculos, previamente residió en las 200 viviendas, también en el San Pablo y actualmente habitaba una casa de calle Perú 82, "al lado de Camioneros".

“Muy humilde, con garra, perseverancia. Siempre nos unió el tema del trabajo social, si bien yo luego me volqué a la educación. Recuerdo que en esos años no estaba ni el Centro Comunitario, cuando se dio fue una alegría enorme para él. Se encariñó mucho con la gente del Barrio del Trabajo y de todo Cipolletti”, amplió Lucy, quien también tuvo con Pepé a Franco -31 años-, Alexa -30-, Ariatna -27- y Thiago -21. Lo lloran también sus nietos Giovan -8 años-, Julieta -5 años- y Lucas -2 años.

“No fue reconocido como se merecía…”

En uno de los pasajes más tristes, reflexionó: “Quizá no fue reconocido como merecía, pero amaba lo que hacía. Le encantaba trabajar para que los vecinos tengan una vida más digna. Cuando perdimos a nuestro hijo, recibimos mucho amor y contención de la gente y eso no tiene precio”.

“Los vecinos se le acercaban para que les hiciera el trámite para tener gas, jubilación, en lo que se podía él ayudaba”, culminó reivindicando la obra de su ex pareja.

Gran Hermano

Por su parte el Esloveno, Marcelo Paulo Osovnikar, famoso vendedor ambulante y hermano de Pepe, también lo despidió afectuosamente vía LMC: “Dio todo por sus hijos, por los hermanos. Cuando mi viejo falleció, nosotros éramos chicos y él se multiplicó para ayudar a mamá y que no faltara nada. Era un grande con todas las letras. El dolor es enorme. Gracias querido hermano”.