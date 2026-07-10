Planazo en Cipolletti: actividades gratis y para toda la familia este fin de semana

Competencias de Tango, cine, y ferias, las actividades para agendar y disfrutar en la ciudad. Enterate el cronograma completo.

Durante el fin de semana, Cipolletti contará con una amplia agenda de actividades.

Con motivo del fin de semana largo, Cipolletti ofrece una amplia agenda cultural y recreativa pensada para vecinos y visitantes. Habrá espectáculos de tango, ferias, cine y actividades al aire libre.

Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad y buscan consolidar a Cipolletti como un polo cultural en el Alto Valle. La programación combina eventos tradicionales con iniciativas para toda la familia durante tres jornadas.

Uno de los eventos centrales será la tercera edición de la Preliminar Oficial Tango BA Festival y Mundial 2026 . Por tercer año consecutivo, Cipolletti es sede de esta instancia clasificatoria que reúne a bailarines de distintos puntos del país.

El CCC uno de los espacios con actividades durante el fin de semana.

El certamen se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, con una programación que incluye diferentes categorías. Las competencias abarcan Tango Pista, Tango Senior +55, Milonga y Vals, con parejas que buscarán su lugar en la instancia internacional.

El sábado 11 de julio, a partir de las 17:30, se llevará a cabo la semifinal en todas las categorías. En tanto, el domingo 12 desde las 18:30 se realizará la gran final, que contará con la apertura musical de Miguel Ángel Barcos.

El evento es organizado por la reconocida pareja cipoleña Fabiana Vidarte y Richard Bolívar, con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti a través de la Dirección General de Cultura, consolidando una propuesta de alcance nacional.

El preliminar del Mundial de Tango se desarrolla hasta el domingo en Cipolletti.

Ferias y propuestas al aire libre

En paralelo, la Feria de la Economía Social será otra de las opciones destacadas del fin de semana largo. La iniciativa busca promover el trabajo de emprendedores y artesanos locales, ofreciendo productos regionales y propuestas gastronómicas.

El sábado 11 la feria se realizará en el Espacio Verde del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro y 25 de Mayo, entre las 15 y las 19:30. Allí participarán más de 40 puestos acompañando el evento de tango.

El domingo 12, en tanto, la actividad se trasladará a la Plaza San Martín, donde se espera la presencia de más de 60 emprendedores. La jornada se desarrollará de 16 a 20 e incluirá música en vivo para acompañar la propuesta.

Como parte de los festejos por el Día de la Independencia, se compartirán tortas fritas con el público y habrá un espacio destinado al intercambio de figuritas del Mundial 2026, pensado especialmente para niños y jóvenes.

Si el tiempo acompaña, las actividades de la Feria de la Economía Social se llevarán adelante en la Plaza San Martín. Estefanía Petrella

Cine para disfrutar en familia

Otra de las alternativas disponibles será la cartelera del Complejo Cultural Cipolletti, que durante el fin de semana ofrecerá una selección de películas de animación orientadas al público familiar.

Entre los títulos programados se encuentran “La princesa Mononoke”, “Colores Perdidos”, “Pom Poko”, “La guerra de los mapaches” y “Minions & Monstruos”, con funciones distribuidas a lo largo de las jornadas.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del CCC, ubicada en Fernández Oro 57, en los horarios habituales. También se encuentran disponibles a través de la ticketera online oficial del complejo cultural.