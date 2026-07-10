"No se le roba a los niños", el dramático descargo de Los Humildes tras sufrir un delito

Delincuentes irrumpieron en el Predio El Trébol, provocaron graves daños en las oficinas y desvalijaron el material deportivo de los chicos de Los Humildes.

Ladrones entraron a robar el miércoles por la noche y se llevaron insumos que usan para practicar a diario los chicos de Los Humildes . La escuelita de fútbol nació como un sueño familiar, lleva más de 40 años siendo una institución en la que el objetivo principal es que los chicos y chicas puedan aprender a jugar al fútbol y a vivir en un ambiente sano, cuidados y contenidos.

Nicolás Jaime , responsable del lugar, relató a LM Cipolletti que hace dos noches, entraron al predio, revolvieron el lugar y se llevaron material deportivo de uso diario y expresó: "Hay que aprender que no se le roba a nadie, y mucho menos a los niños".

El dirigente prefirió no ahondar en sospechas ya que ante la impotencia del hecho expresó: "No me quiero ni enterar quién fue porque me amargo más".

A partir del próximo lunes, el predio tenía previsto ingresar en un receso de dos semanas por vacaciones, por lo que ahora los responsables de Los Humildes deberán aprovechar este parate obligado para intentar reparar los daños materiales y reforzar la seguridad de cara al reinicio de las actividades.

El episodio delictivo se produce en un momento crítico del calendario de la institución. A partir del próximo lunes, el predio tenía previsto ingresar en un receso de dos semanas, por lo que ahora los responsables deberán aprovechar este tiempo para intentar reparar los daños materiales y reforzar la seguridad de cara al reinicio de las actividades.

El pedido de Los Humildes a la comunidad

Ante la sospecha de que los elementos robados sean comercializados en redes sociales, el mensaje de la institución es tajante para cortar el circuito de la delincuencia: no comprar ni recibir. En ese caso pueden comunicarse con el número de celular: 2996 22-3415

Entre los elementos sustraídos se encuentran 14 pelotas de fútbol y un televisor. El monto de lo sustraído supera el medio milón de pesos. Sin embargo, el daño a las instalaciones también demandará un esfuerzo económico aún mayor ya que también rompieron vidrios, cerraduras y ventanas.

Sigue girando...

Si hay algo que caracteriza a Los Humildes es su empuje y resiliencia. Cierran esta semana anunciando que está abierta la inscripción para niños de 5 a 14 años. La escuela de fútbol infantil participa de encuentros locales provinciales y del tradicional ''Mundialito'', convirtiéndose así en un espacio social y deportivo de primer nivel en el Alto Valle.

Reconocer la historia

A puro pulmón, Nicolás Jaime, creó en la década de los 80', un refugio deportivo que hoy es leyenda viva del fútbol comunitario regional. Con el fin de reconocer su trayectoria y labor social, el Municipio de Cipolletti, le pondrá su nombre al torneo Clausura de la Liga Municipal de Fútbol.