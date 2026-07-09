La odisea de dos chicos de Cipolletti que quedaron varados en Buenos Aires y denuncian "abandono" de Flybondi

Era la primera vez que viajaban lejos solos. Pero el paseo se convirtió en una pesadilla de varios días y sus familiares lo cuentan vía LM Cipolletti .

Los jóvenes cipoleños habían viajado a Buenos Aires a visitar a un amigo, pero quedaron varados por Flybondi. Foto ilustrativa.

Lo que prometía ser un viaje de placer y la primera experiencia lejos de sus padres se transformó en una verdadera pesadilla para Demian y su tío Tomás, ambos de 19 años . Los jóvenes cipoleños habían viajado a Buenos Aires a visitar a un amigo, pero al momento de emprender el regreso quedaron varados por la aerolínea Flybondi, atrapados en un laberinto de cancelaciones, oficinas vacías y total incertidumbre.

El calvario comenzó el pasado lunes alrededor de las 20, el momento exacto en que debían abordar el avión de regreso. Sin explicaciones claras, la empresa canceló el vuelo. “La venían pasando mal y la empresa no se hacía cargo” , relató desesperada Diamela , pareja del papá de uno de los jóvenes, en diálogo con LM Cipolletti .

Desde Cipolletti, las familias de los adolescentes vivieron horas de extrema angustia intentando resolver la situación a la distancia. “Fue muy frustrante y a su vez con miedo, porque era su primer viaje y pasó todo esto” , explicaron sus allegados.

En un primer momento, la empresa les prometió reprogramar el viaje para el miércoles, lo que obligó a las familias a costear desde nuestra ciudad el hotel y la comida para esos días extra. Sin embargo, lo peor llegó a mitad de semana: “Cuando llegaron el miércoles, les dijeron que por 10 días no había vuelos y quedaron a la deriva”.

A partir de allí, los jóvenes pasaron casi dos días enteros a la deriva, esperando una solución que nunca llegó. La indignación de la familia creció aún más al registrar las condiciones de atención de la low cost: “Queremos hacer un reclamo, que se haga público, que no le siga pasando a más gente. Hay bronca, mucho enojo por un abandono total. No hacen reintegro del dinero, es un caos. En un video se muestra el estado de la oficina: vacía, con un agujero en el techo, como si se hubieran escapado por ahí”, denunciaron públicamente.

Además, señalaron que la problemática de la empresa parece generalizada: “A mi sobrina justo ayer también le cancelaron el vuelo desde Córdoba”.

El regreso a casa en otra aerolínea

Ante la falta de respuestas y el desgaste físico y emocional de los chicos, las familias tuvieron que realizar un enorme esfuerzo económico de urgencia para sacarlos de esa situación.

“Tuvimos que pagar para que vuelvan en otra aerolínea, recién hace un rato conseguimos los nuevos pasajes para este jueves. Tuvimos que sacarles desde acá con urgencia en otra compañía porque ya llevaban varios días dando vueltas”, confirmaron aliviados.

Finalmente, los jóvenes pudieron abordar un vuelo de la empresa JetSMART y ya se encuentran viajando de regreso a Cipolletti, dejando atrás una experiencia que pretendía ser inolvidable y terminó empañada por la desidia empresarial.