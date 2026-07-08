Se viene un fin de semana largo con cambio de tiempo en Cipolletti: cuándo llegan las lluvias

El feriado arrancará con cielo cubierto y descenso de temperatura. El viernes se esperan lluvias y chaparrones aislados en la región.

El pronóstico adelantó cambios en el tiempo para este fin de semana y se esperan precipitaciones.

El pronóstico adelantó cambios en el tiempo para este fin de semana y se esperan precipitaciones. Estefania Petrella

Quienes planean disfrutar al aire libre del fin de semana largo en Cipolletti deberán estar atentos al pronóstico . Después de un miércoles agradable , las condiciones comenzarán a cambiar con el ingreso de nubosidad, un marcado descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias .

El panorama indica que el tiempo desmejorará durante el feriado por el Día de la Independencia y las precipitaciones podrían hacerse presentes el viernes.

Este miércoles fue la jornada más estable de los próximos días.

Hubo una temperatura máxima de 17°C, con algunas nubes durante el día y cielo despejado por la noche. El viento sopló desde el sudeste entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que alcanzaron los 31 km/h.

El feriado llega con más nubes

Para el jueves 9 de julio, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones.

La máxima descenderá hasta los 11°C y el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día. Hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias débiles y dispersas, con una mínima de 4°C.

El viernes, el día más inestable

El viernes será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones.

Se anuncian lluvias y chaparrones aislados, una temperatura máxima de apenas 8°C y una mínima de 3°C. Además, el viento del este podría alcanzar los 22 km/h, con ráfagas de hasta 37 km/h.

¿Conviene hacer planes al aire libre?

Si bien el miércoles ofreció buenas condiciones, quienes tengan actividades previstas para el feriado o el viernes deberían contemplar la posibilidad de lluvias y llevar abrigo, ya que las temperaturas bajarán de manera significativa respecto del inicio de la semana.

Se esperan vientos de 110 km/h, lluvias de hasta 60 mm y nieve: alerta naranja del SMN en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias, nieve y fuertes vientos para este fin de semana largo en la región.

Las advertencias alcanzan a nueve provincias y abarcan regiones de la Patagonia, Cuyo y el noreste argentino.

El organismo nacional precisó que rige una alerta por fuertes lluvias que alcanza el nivel naranja. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.

En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán combinar lluvia y nieve.

La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una franja del noroeste de Chubut.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias comprende el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el centro y este de Neuquén. En estas áreas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.