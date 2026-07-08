Se viene un fin de semana largo con cambio de tiempo en Cipolletti: cuándo llegan las lluvias
El feriado arrancará con cielo cubierto y descenso de temperatura. El viernes se esperan lluvias y chaparrones aislados en la región.
Quienes planean disfrutar al aire libre del fin de semana largo en Cipolletti deberán estar atentos al pronóstico. Después de un miércoles agradable, las condiciones comenzarán a cambiar con el ingreso de nubosidad, un marcado descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias.
El panorama indica que el tiempo desmejorará durante el feriado por el Día de la Independencia y las precipitaciones podrían hacerse presentes el viernes.
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Miércoles: la antesala del cambio
Este miércoles fue la jornada más estable de los próximos días.
Hubo una temperatura máxima de 17°C, con algunas nubes durante el día y cielo despejado por la noche. El viento sopló desde el sudeste entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que alcanzaron los 31 km/h.
El feriado llega con más nubes
Para el jueves 9 de julio, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones.
La máxima descenderá hasta los 11°C y el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día. Hacia la noche aumenta la probabilidad de lluvias débiles y dispersas, con una mínima de 4°C.
El viernes, el día más inestable
El viernes será la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones.
Se anuncian lluvias y chaparrones aislados, una temperatura máxima de apenas 8°C y una mínima de 3°C. Además, el viento del este podría alcanzar los 22 km/h, con ráfagas de hasta 37 km/h.
¿Conviene hacer planes al aire libre?
Si bien el miércoles ofreció buenas condiciones, quienes tengan actividades previstas para el feriado o el viernes deberían contemplar la posibilidad de lluvias y llevar abrigo, ya que las temperaturas bajarán de manera significativa respecto del inicio de la semana.
Se esperan vientos de 110 km/h, lluvias de hasta 60 mm y nieve: alerta naranja del SMN en la región
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por lluvias, nieve y fuertes vientos para este fin de semana largo en la región.
Las advertencias alcanzan a nueve provincias y abarcan regiones de la Patagonia, Cuyo y el noreste argentino.
El organismo nacional precisó que rige una alerta por fuertes lluvias que alcanza el nivel naranja. De acuerdo con el SMN, se prevén precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada.
En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán combinar lluvia y nieve.
La alerta naranja por lluvias rige para el oeste de Neuquén, el centro de Río Negro y una franja del noroeste de Chubut.
En tanto, la alerta amarilla por lluvias comprende el noroeste de Chubut, el este de Río Negro y el centro y este de Neuquén. En estas áreas se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, con posibilidad de precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.
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