Cipolletti: la obra que podría terminar con años de falta de presión en el centro

El titular de ARSA adelantó a LM Cipolletti cómo será la obra que promete ponerle fin a años de reclamos de cipoleños por la falta de presión y del suministro.

Aguas Rionegrinas adelantó que avanzará en una obra para solucionar la falta de agua en el centro de Cipolletti.

Los problemas de baja presión y falta de agua en el casco céntrico de Cipolletti suman años de reclamos. La situación afecta especialmente a edificios y comercios, donde el suministro suele resultar insuficiente en horarios de alta demanda.

En ese contexto, desde Aguas Rionegrinas ( ARSA ) confirmaron que se trabaja en una solución estructural que busca revertir el escenario antes del próximo verano, cuando el consumo aumenta considerablemente en toda la ciudad.

El titular de ARSA, Javier Iud , adelantó a LM Cipolletti que el organismo proyecta una obra de refuerzo del sistema de agua potable que tendrá impacto directo en el centro cipoleño, uno de los sectores más comprometidos.

Según detalló, el proyecto contempla la instalación de aproximadamente mil metros de nueva cañería sobre la Alem, una de las arterias principales que atraviesa la zona más densamente poblada y con mayor actividad comercial.

La intervención permitirá incrementar el caudal de agua disponible en la red, lo que se traducirá en una mejora sustancial de la presión que llega a los domicilios y edificios del área céntrica.

La obra está contemplada para antes del inicio de la temporada de verano. Estefania Petrella

Alcance del proyecto y sectores beneficiados

Iud explicó que el impacto de la obra abarcará no solo la Alem, sino también calles clave como San Martín y sus perpendiculares, ampliando el beneficio a gran parte del casco urbano consolidado.

“Es un refuerzo que nos permite llegar con más caudal de agua. Eso va a significar mejor presión para los usuarios y mejorar toda la zona céntrica de la ciudad”, afirmó el titular de ARSA.

El funcionario destacó que se trata de una intervención con un impacto positivo “muy importante”, ya que apunta a resolver un problema histórico que afecta tanto a vecinos como a actividades comerciales y servicios.

Cambios en el trazado para reducir complicaciones

Inicialmente, el proyecto contemplaba ejecutar la obra sobre calle San Martín, pero tras evaluaciones técnicas se resolvió modificar el trazado para minimizar el impacto en la circulación y en la infraestructura existente.

“Habíamos pensado hacerlo por San Martín, pero evaluamos que era muy complejo, por lo que resolvimos que vamos a romper menos haciéndolo por Alem”, explicó Iud sobre la decisión adoptada.

La elección de esta traza permitirá avanzar con mayor rapidez y menor interferencia en una zona altamente transitada, reduciendo además las complicaciones para vecinos y comerciantes durante la ejecución.

Durante años, los vecinos del centro se quejaron por la falta de presión de agua e incluso, falta de suministro.

Inversión estimada y plazos

Si bien aún no se definió el presupuesto oficial final, desde la empresa estiman que la inversión podría rondar los $400 millones, en línea con otras obras de infraestructura sanitaria recientes en la ciudad.

El objetivo es avanzar con los trabajos antes del inicio de la temporada de verano, momento en el que el sistema suele presentar mayores exigencias y donde las deficiencias se vuelven más evidentes.

La ejecución de esta obra se enmarca en un plan más amplio para fortalecer la red de agua potable, acompañando el crecimiento urbano y la demanda sostenida de servicios en Cipolletti.