Se conocieron las propuestas para finalizar el colector cloacal de Naciones Unidas

Con un presupuesto de $418 millones, ARSA conoció las ofertas para solucionar el problema cloacal en la zona norte de la ciudad. Cuándo comienzan los trabajos.

Dos empresas se presentaron para llevar adelante la obra de colector cloacal sobre calle Naciones Unidas.

Este martes se abrieron los sobres de la Licitación Pública N°01/26 , destinada a ejecutar el colector cloacal de calle Naciones Unidas , una obra considerada fundamental para optimizar el servicio en la zona norte.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el intendente Rodrigo Buteler junto al titular de Aguas Rionegrinas ( ARSA ), Javier Iud , y contó con la participación de dos empresas oferentes interesadas en llevar adelante los trabajos previstos por el municipio.

La intervención apunta a resolver problemas estructurales en el sistema cloacal de uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de Cipolletti, donde la demanda de servicios básicos ha aumentado de manera sostenida en los últimos años.

Según destacaron desde el Ejecutivo municipal, la obra permitirá mejorar la capacidad de conducción de efluentes, reduciendo riesgos de desbordes y optimizando el funcionamiento general de la red cloacal en la zona norte.

El presupuesto oficial asciende a más de $418 millones y contempla un plazo de ejecución de 90 días, con inicio previsto para el mes de agosto, una vez finalizado el proceso de adjudicación.

El respaldo provincial y el rol de ARSA

Durante el acto, el intendente Rodrigo Buteler subrayó la importancia del acompañamiento del gobierno provincial en la concreción de este tipo de proyectos, que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

“El gobierno provincial a través de ARSA está licitando este colector que permitirá mejorar los problemas cloacales en la zona norte, una obra muy importante dentro del proceso de desarrollo que atraviesa Cipolletti”, sostuvo el jefe comunal.

Por su parte, Javier Iud remarcó que el objetivo es adjudicar la obra durante julio para comenzar en agosto, lo que permitirá sostener el ritmo de ejecución del plan de infraestructura urbana impulsado en la ciudad.

Además, indicó que los trabajos serán financiados con recursos propios del organismo, lo que representa un compromiso directo con la comunidad y con la mejora de los servicios esenciales en la región.

Detalles técnicos de la intervención

El proyecto contempla el reemplazo de 240 metros de cañería existente de PRFV por una nueva de PVC de 400 milímetros de diámetro, considerada un conducto principal dentro del sistema cloacal urbano.

Las tareas se desarrollarán a cielo abierto e incluirán la provisión de materiales, mano de obra y equipamiento necesario para garantizar una ejecución acorde a las normativas vigentes en la Municipalidad de Cipolletti.

Asimismo, se prevé la rotura y posterior reposición del pavimento, tanto flexible como de hormigón, en los sectores intervenidos, con el objetivo de restituir las condiciones originales de circulación una vez finalizada la obra.

Estefania Petrella

Intervenciones complementarias y mejoras

El plan de trabajo también incluye la construcción de cuatro nuevas bocas de registro completas, la ejecución de empalmes a estructuras existentes y el reemplazo de tapas de acceso en puntos estratégicos de la red.

Estas acciones permitirán no solo renovar la infraestructura existente, sino también facilitar tareas de mantenimiento y control a futuro, optimizando el funcionamiento del sistema en el mediano y largo plazo.

Además, se realizarán sellados y anclajes en cañerías fuera de servicio, asegurando condiciones de seguridad y evitando posibles filtraciones o inconvenientes operativos en el sistema cloacal.

Garantizar el servicio durante la obra

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la implementación de un sistema de by-pass que permitirá mantener el servicio cloacal mientras se ejecutan los trabajos, minimizando el impacto en los vecinos.

Este mecanismo es clave para evitar interrupciones prolongadas y garantizar la continuidad del sistema, especialmente en una zona donde la densidad poblacional ha crecido de manera significativa en los últimos años.

Desde el municipio señalaron que se priorizará la comunicación con los vecinos durante todo el proceso, informando sobre posibles desvíos o intervenciones en la vía pública.

Estefania Petrella

Más obras para fortalecer la infraestructura

En paralelo, desde ARSA se anunció el avance de otras iniciativas vinculadas al sistema de agua potable, como un refuerzo en la zona centro de la ciudad, pensado especialmente para la temporada de verano.

Entre las obras proyectadas también se destacan el reinicio del acueducto sobre calle Illia y la ampliación de la planta de agua, lo que permitirá mejorar la capacidad de abastecimiento en distintos sectores de Cipolletti.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral que busca acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura acorde a las necesidades actuales, consolidando servicios básicos más eficientes y sostenibles.