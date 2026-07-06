Gran avance en el Hospital de Cipolletti: amplían un 50% la Terapia Intensiva y suman nuevas camas

Tras destrabar una obra frenada desde la pandemia, el Moguillansky incorpora camas de UTI y fortalece la atención de pacientes críticos.

El Hospital "Dr. Pedro Moguillansky" podrá ampliar en un 50% su capacidad operativa de Terapia Intensiva.

El Hospital "Dr. Pedro Moguillansky" de Cipolletti dio un paso clave para fortalecer la atención de pacientes críticos . Gracias a la puesta en funcionamiento de un moderno sistema de climatización y filtrado de aire de alta complejidad, el centro de salud podrá ampliar en un 50% su capacidad operativa de Terapia Intensiva en esta primera etapa.

La obra, que permanecía paralizada desde la pandemia, quedó finalmente habilitada tras un importante trabajo técnico que permitirá incorporar nuevas camas de cuidados críticos para responder a la creciente demanda de la región.

El Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha un sistema central de climatización de última generación destinado al sector de Cuidados Críticos.

Se trata de un equipo "Rooftop" de 12 toneladas de refrigeración y calefacción que funciona de manera integrada con una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA), indispensable para mantener condiciones de esterilidad en áreas críticas.

El sistema renueva, filtra y purifica el aire, además de controlar con precisión la temperatura y la humedad, garantizando un ambiente seguro para pacientes y profesionales.

Más camas para pacientes críticos

Con este avance comenzó formalmente la habilitación del nuevo sector de Terapia Intensiva.

La ampliación cuenta con espacio para incorporar cuatro camas en el futuro. En esta primera etapa se habilitarán dos nuevas camas, por lo que la capacidad operativa pasará de cuatro a seis plazas, un incremento del 50%.

Desde el hospital destacaron que esta mejora permitirá aliviar la demanda no solo de Cipolletti, sino también de toda el área de influencia del Alto Valle.

Un trabajo conjunto para acelerar la inauguración

La reactivación del equipamiento requirió una importante intervención técnica, que incluyó el tendido de cables, conexiones a la red de gas y la adecuación integral de la instalación eléctrica.

Las tareas fueron realizadas por personal de Mantenimiento del Hospital Moguillansky, trabajadores del área de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Salud y gasistas matriculados de Cipolletti, quienes colaboraron de manera ad honorem para agilizar la puesta en funcionamiento.

"Es un alivio para toda la región"

La directora del hospital, María Rizzi Salto, destacó el impacto de la obra y anticipó que continuarán los trabajos para habilitar el resto de las camas previstas.

"Se está trabajando fuertemente en el sector de terapia para habilitar el resto de las camas. En un principio se van a sumar dos unidades a las cuatro ya existentes, lo que representa un alivio directo para Cipolletti y toda nuestra zona de influencia. Es un orgullo ver cómo el equipo del hospital y la comunidad local se unieron para concretar este beneficio para los vecinos", afirmó.

Un hospital fortalecido para toda la Zona I Oeste

Como hospital cabecera de la Zona I Oeste, el Moguillansky consolida con esta incorporación su capacidad para brindar atención de alta complejidad.

La ampliación forma parte del plan de inversiones que impulsa el Gobierno de Río Negro para fortalecer el sistema público de salud mediante obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y mejoras en los servicios esenciales, con el objetivo de ofrecer una respuesta cada vez más eficiente a los vecinos de toda la región.