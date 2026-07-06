Operativo en Cipolletti: demuelen dos aguantaderos en el barrio Michi Michi

El Municipio de Cipolletti y la Policía desmantelaron dos construcciones precarias que eran utilizadas por delincuentes en la zona rural.

La Municipalidad de Cipolletti llevó adelante este lunes 6 un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos y demolición de aguantaderos en el barrio Michi Michi , donde fueron desmanteladas dos construcciones precarias utilizadas como escondite por personas vinculadas a distintos hechos delictivos.

El procedimiento se realizó durante la mañana en la zona rural de la ciudad y fue el resultado de una investigación desarrollada por la Policía , el aporte de las denuncias realizadas por vecinos y el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y el Municipio.

Las dos casillas funcionaban como aguantaderos donde se ocultaban delincuentes y se almacenaban elementos provenientes de robos. Como parte de la investigación, ya hay personas detenidas con prisión preventiva , imputadas por su presunta participación en esta modalidad delictiva.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el trabajo de la Policía.

Durante el operativo, además de la demolición de las estructuras y el retiro de todos los restos del lugar, efectivos policiales localizaron una motocicleta de 150 cc escondida entre la vegetación de una alameda cercana. Tras verificar el número de dominio, chasis y motor, se confirmó que el rodado había sido sustraído durante el mes de junio, por lo que fue secuestrado para ser restituido a su propietario.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida para recuperar espacios que eran utilizados para actividades ilícitas y devolverles tranquilidad a los vecinos.

Más de 30 aguantaderos demolidos

El intendente Rodrigo Buteler aseguró que “fue un operativo muy importante y con resultados concretos. Quiero agradecer el enorme trabajo de la Policía y también el compromiso de los vecinos que se animan a denunciar. Cada denuncia sirve y nos permite actuar con rapidez para recuperar estos lugares que no pueden seguir siendo refugio para delincuentes".

El jefe comunal remarcó además que esta política de recuperación de espacios viene mostrando resultados sostenidos. “En estos dos años y medio de gestión ya demolimos más de 30 aguantaderos y recuperamos espacios que durante años estuvieron tomados o eran utilizados para delinquir. Algunos fueron restituidos a sus propios dueños y otros eran lugares abandonados que decidimos intervenir junto a la Policía para devolverles seguridad a los vecinos".

Tecnología aplicada a la seguridad y prevención

Buteler también puso en valor el trabajo preventivo que se viene realizando con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. “Todos los días vemos operativos exitosos gracias al trabajo policial y a la incorporación de tecnología. Las cámaras LPR y los sistemas con inteligencia artificial ya permitieron detectar y secuestrar numerosos vehículos con pedido de captura, tanto de Cipolletti como de otras ciudades que circulaban por nuestros accesos. Ese anillo de seguridad hoy nos permite actuar más rápido y seguir fortaleciendo la seguridad de nuestra ciudad junto al Gobierno de Río Negro y la Policía".

Con este nuevo procedimiento, la Municipalidad reafirma su compromiso de continuar eliminando aguantaderos y recuperando espacios públicos para que vuelvan a ser utilizados por las familias y los vecinos, fortaleciendo el trabajo conjunto con la Policía de Río Negro para prevenir el delito y mejorar la seguridad en cada barrio de la ciudad.