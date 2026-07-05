Choque fatal en la Ruta 22: un motociclista murió mientras corría una picada

El motociclista chocó contra una camioneta en la Ruta 22. Investigan cómo ocurrió el fatal siniestro durante una presunta carrera clandestina.

El impactante accidente se registró este domingo alrededor de las 19 horas. Foto: Archivo.

Un joven de 21 años murió este domingo por la tarde en Guerrico tras protagonizar un violento choque mientras, según las primeras informaciones, participaba de una picada ilegal .

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de calle Namuncurá y la Ruta Nacional 22 , donde por motivos que aún son materia de investigación la motocicleta en la que circulaba impactó contra una camioneta .

De acuerdo con las primeras versiones y testimonios recabados en el lugar, la víctima conducía una Honda Twister roja y se encontraba participando de una carrera clandestina cuando colisionó con una Volkswagen Tiguan .

Algunos testigos indicaron que la camioneta ingresó a la cinta asfáltica en circunstancias que todavía intentan establecer los investigadores, produciéndose un fuerte impacto.

La víctima habría fallecido en el acto

Fuentes policiales confirmaron que, como consecuencia de la violencia del choque, el joven sufrió gravísimas lesiones y falleció en el lugar. Según las primeras informaciones, era oriundo de General Roca.

Su identidad aún no ha sido informada oficialmente.

Investigación en marcha

En el lugar trabajaban efectivos policiales, personal de Salud y peritos para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzaban las tareas periciales, el tránsito permanecía afectado en la zona.

Otra muerte en la Ruta 22

Hace un mes, otro accidente se registró en la Ruta 22, en cercanías de Guerrico. Un hombre murió luego de ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, en un hecho ocurrido a la altura del kilómetro 1189 y que obligó a desplegar un importante operativo policial y de emergencia.

El siniestro se registró pasadas las 19 y, de acuerdo con la información preliminar, la víctima fue embestida por un automovilista en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre perdió la vida en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el hecho, efectivos policiales, personal de Tránsito y equipos de emergencia de General Roca y Allen acudieron al sector para preservar la escena y asistir en las tareas de investigación.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal es un hombre y que el hecho ocurrió en el kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de Guerrico.