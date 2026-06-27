Borracho al volante chocó una camioneta con una bebé de 5 meses a bordo

Un choque en la colectora de Ruta 22 terminó con una madre y su bebé de cinco meses hospitalizadas. El responsable triplicaba el límite de alcohol.

Un violento accidente de tránsito sacudió la mañana del sábado en la localidad de Fernández Oro . El choque ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre la colectora de la Ruta Nacional N.° 22, a la altura de la intersección con calle Criollita, y dejó como protagonista involuntario a una bebé de apenas cinco meses de vida que viajaba en uno de los vehículos involucrados.

Según informó el personal del Cuerpo de Seguridad Vial que intervino en el lugar, el hecho consistió en una colisión por alcance: un automóvil Volkswagen Vento, conducido por un joven de 22 años, embistió por la parte trasera a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en el mismo sentido, de Oeste a Este, sobre la colectora. La fuerza del impacto fue de tal magnitud que la Amarok realizó un trompo completo, quedando detenida en sentido contrario al de circulación.

Al momento del siniestro, la camioneta era conducida por una mujer de 30 años, quien viajaba acompañada por otra persona adulta y por una bebé de cinco meses. Personal de Salud de Fernández Oro concurrió rápidamente al lugar y asistió a las ocupantes. Como medida preventiva, la conductora y la pequeña fueron trasladadas al nosocomio local para su evaluación médica, donde posteriormente los profesionales descartaron lesiones de gravedad en ambas.

El conductor del Vento dio positivo en alcoholemia: 1,44 g/l

Las actuaciones de los agentes de Seguridad Vial determinaron que el conductor del Volkswagen Vento presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,44 gramos por litro, valor que casi triplica el límite máximo permitido por la legislación vigente para conductores particulares. El resultado positivo del test de alcoholemia derivó en el labrado de las actuaciones correspondientes y en el secuestro preventivo del vehículo, que fue trasladado mediante grúa al predio judicial de la zona.

Choque ruta 22 F. Oro Amarok (1) La Amarok recibió el impacto desde atrás por parte del Vento.

Tras el trompo que provocó el impacto, la camioneta Volkswagen Amarok quedó inmovilizada en la calzada en sentido contrario al de circulación. A diferencia del Vento, que fue retirado por las autoridades, la camioneta permaneció en el lugar a la espera de auxilio mecánico para ser remolcada. Las autoridades delimitaron el área del siniestro mientras se normalizaba la circulación vehicular sobre la colectora de la Ruta 22.