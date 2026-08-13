La terrible sospecha que ronda tras el hallazgo de un cadáver en un canal del barrio Labraña

La vestimenta del cuerpo es similar a la que llevaba un joven que desapareció en mayo. La autopsia determinará la identidad.

El cadáver hallado el miércoles en un desagüe del barrio Labraña de Cipolletti permaneció un largo tiempo en el agua y su avanzado estado de deterioro aún no permite ser sometido a la autopsia para determinar las causas de la muerte. Deberá transcurrir al menos una semana en un ambiente refrigerado hasta que reúna las condiciones mínimas requeridas para realizarse la pericia.

Por los mismos motivos aún no se pudo confirmar la identidad del cuerpo, aunque hay un dato clave: la ropa que llevaba el cuerpo se asemeja a la que vestía Jeremías Aarón Valenzuela, un joven de 28 años de edad que desapareció el pasado 14 de mayo tras sufrir un brote psicótico.

Esa madrugada, el muchacho había escapado corriendo de su casa ubicada detrás del casino cipoleño. Iba descalzo, con un pantalón azul oscuro con franjas refractarias y un buzo gris claro, prendas similares a las que llevaba el cuerpo encontrado. Según se informó en aquel momento, Jeremías, que padecía problemas por el consumo de drogas, tuvo cayó en una crisis y escapó hacia la zona de chacras aledañas al asentamiento donde residía.

Intenso operativo de búsqueda

A partir de su desaparición se montaron distintos operativos para dar con él con la participación del Ministerio Público Fiscal, Policía con el grupo especial de canes y Protección Civil del Municipio local. Los rastrillajes comprendieron el sector rural y la costa de los ríos Neuquén y la confluencia con el Limay, donde nace el Negro. Pero ante la falta de novedades luego personal de Prefectura Naval y buzos tácticos se sumó a la búsqueda en el agua.

Paralelamente, mediante un aviso difundido con la publicación de su fotografía, se solicitó ayuda a la comunidad para encontrar al joven, aunque tampoco pudo ser localizado ni obtener datos acerca de su posible paradero.

Con el correr de los días comenzaron a debilitarse las esperanzas de encontrarlo con vida, pero su familia insistía en que no dejaron de buscarlo y así se lo comunicaron al Ministerio Público Fiscal en una reunión mantenida con sus autoridades.

El miércoles por la mañana un vecino que pasó por una calle del barrio Labraña, en inmediaciones de la chacra Cervi, donde corre un desagüe que se caracteriza por su agua color azul, observó una silueta que estaba sumergida.

De inmediato avisó a las autoridades, por lo que concurrieron efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes constataron el hallazgo. Posteriormente se desplegó un operativo con el Gabinete de Criminalística, Fiscalía y el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios, que colaboraron para extraer los restos del cauce.

La autopsia será clave

El comisario Diego Domínguez, jefe de la unidad del centro cipoleño, informó en el noticiero del canal de TV Somos El Valle que ese sector ya había sido rastrillado en la búsqueda de Jeremías. Sin embargo, destacó que por las incesantes últimas lluvias se produjo un ascenso notable del caudal de los canales y desagües del sector, por lo que el cuerpo pudo haber sido arrastrado desde otro lugar y quedado en el punto donde fue descubierto. El jefe policial no descartó que se trate del joven desaparecido, pero aclaró que lo determinará la autopsia.