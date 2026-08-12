Décadas de proyectos frustrados, inseguridad y abandono marcaron ese terreno en el corazón de Cipolletti que ahora busca reconvertirse en un centro comercial. Detalles del proceso legal que viene.

Del edificio municipal al Procrear: la historia detrás del predio de Alem y Kennedy.

La presentación oficial de la iniciativa privada para el predio de Kennedy y Alem se realizó ante un auditorio colmado. Del acto participó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , junto a funcionarios provinciales, municipales y representantes de instituciones locales que siguieron con atención cada detalle del proyecto.

En ese marco, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , tomó la palabra para repasar la historia de la parcela ante los presentes. El mandatario comunal explicó que se trata de un terreno " muy particular " que atravesó distintas etapas y frustraciones a lo largo de los años, hasta llegar al momento actual.

Buteler detalló que en esa tierra se proyectaron en distintos momentos un hospital, un edificio municipal y el plan Procrear , iniciativas que "fracasaron por distintos motivos" y que siempre implicaban inversión pública y recursos de los contribuyentes cipoleños.

El jefe comunal describió además el estado actual del predio como un problema de seguridad concreto. Contó que la municipalidad, junto a la Policía de Río Negro, debió intervenir reiteradamente para desalojar a personas que cometían delitos dentro del espacio abandonado y sin uso definido.

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti encabezó la presentación en el Centro Cultural Roberto Abel. Estefania Petrella

La relocalización del Servicio Meteorológico Nacional

Uno de los primeros pasos de la gestión municipal fue resolver la situación del Servicio Meteorológico Nacional, instalado históricamente en ese predio. Buteler explicó ante los funcionarios presentes que las interferencias generadas por el tránsito de camiones y el crecimiento comercial distorsionaban las mediciones del organismo.

El municipio firmó entonces un convenio para donar un terreno en la Isla Jordán, garantizando que ese sector nunca tendrá calles ni edificaciones cercanas en el futuro. Además, la comuna construyó toda la infraestructura necesaria para la mudanza, incluyendo redes de agua, conectividad y vivienda para el personal técnico encargado de las mediciones.

Un plan de conectividad para toda la región

El intendente vinculó la liberación del predio con un plan más amplio de conectividad vial pensado para todo el sector este de la ciudad. Mencionó obras en ejecución como la repavimentación de la ruta chica y el entubado del desagüe de Pasaje de los Libres, ambas financiadas con recursos propios y provinciales. También detalló la construcción de la doble vía por calle Salto, y la obra para transformar Avenida Perón.

El proyecto, además del centro comercial abierto y el supermercado, establece más de 8 metros cuadrados de espacios verdes.

Por qué el municipio decidió no vender el predio

Buteler fue enfático respecto a una condición central de la propuesta presentada: la tierra municipal no se vende bajo ninguna circunstancia. Explicó que se trata de una decisión estratégica para preservar el predio como una reserva a futuro para las próximas generaciones.

"Esta parcela es como una reserva, no de nosotros que estamos hoy acá, sino de nuestros hijos y nuestros nietos", señaló el intendente ante el auditorio. Por esa razón, la propuesta de desarrollo y explotación privada contempla un contrato de concesión por 30 años, con devolución íntegra de todo lo construido a la ciudad.

Sebastián Cadiero, director de Legal y Técnica precisó los pasos administrativos que comienzan a partir de ahora. Estefania Petrella

El proceso legal que viene

Sebastián Caldiero, director de Legal y Técnica del municipio, precisó los pasos administrativos que deberá atravesar la iniciativa privada. El primer paso consiste en que el Poder Ejecutivo analice la viabilidad jurídica, urbanística y constructiva del proyecto presentado.

Si el Ejecutivo lo considera viable, eleva la propuesta al Concejo Deliberante, único órgano con competencia para declararla de interés público. Recién después de esa declaración, la comuna podrá convocar a una licitación pública para competir el desarrollo integral del predio entre distintos oferentes.

Caldiero remarcó ante el auditorio que no se licitará el mejor supermercado o el mejor local individual de manera aislada, sino un proyecto integral e indivisible para toda la parcela. "Es una propuesta concreta, determinada, indisoluble entre las dos empresas", explicó el funcionario sobre la articulación entre Carrefour y Planet Partners.

Se presentó oficialmente el proyecto privado que buscará convertir el predio de Kennedy y Alem en un centro comercial. Estefania Petrella

Garantías y próximos pasos administrativos

El funcionario aclaró ante los presentes que la presentación realizada no implica ninguna adjudicación ni derecho adquirido para las empresas participantes. Se trata, insistió, del inicio de un trámite administrativo que deberá completar todas las instancias legales antes de definir un eventual desarrollador final.

Caldiero indicó además que la propuesta ya cuenta con garantías presentadas por las firmas, un requisito obligatorio para avanzar en este tipo de procesos de iniciativa privada. El municipio conserva la potestad plena de continuar, modificar o desistir de la iniciativa en cualquier etapa del recorrido administrativo.

Con este marco institucional y legal definido, el expediente ingresa ahora a evaluación técnica municipal. El resultado determinará si Cipolletti avanza hacia una de las transformaciones urbanas más relevantes de su historia reciente, en un predio que durante años quedó relegado al abandono y la inseguridad.