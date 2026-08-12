Hallaron un cuerpo dentro de una acequia en una zona rural de Cipolletti: investigan qué ocurrió

El hallazgo ocurrió en el sector de la chacra Cervi, en el barrio Labraña. La Policía trabaja en el lugar para determinar la identidad y las circunstancias.

.Hallaron un cuerpo dentro de una acequia en una zona rural de Cipolletti

Un fuerte operativo policial se desplegó este miércoles en el sector rural del barrio Labraña , en Cipolletti, luego de que fuera hallado un cuerpo dentro de una acequia.

Personal de la Unidad 4ª arribó al lugar tras recibir el aviso y confirmó a LM Cipolletti la presencia de una silueta que, a primera vista, correspondería a una persona.

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la chacra Cervi , en una zona rural de la ciudad.

Todavía no pudieron determinar el sexo

Fuentes policiales señalaron que, por las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, todavía no se pudo establecer con certeza si se trata de un hombre o una mujer.

"Hay una silueta, es un cuerpo", indicaron las fuentes consultadas, mientras se aguardaba la llegada de los especialistas.

Criminalística trabaja en el lugar

Ante la complejidad del hallazgo, fue convocado al sitio el Gabinete de Criminalística, que tendrá a su cargo las primeras pericias para intentar determinar qué ocurrió. Además, "va a trabajar personal médico policial y bomberos", ampliaron desde la Unidad Cuarta.

La investigación recién comienza y se espera que los trabajos realizados en el lugar permitan establecer la identidad de la persona y aportar datos sobre las circunstancias del hallazgo.

La hipótesis

Fuentes de fiscalía adelantaron que la identidad todavía no está confirmada. Se presume que podría tratarse de un joven desaparecido en la región. Sin embargo, su avanzado estado de descomposición dificulta los trabajos de peritaje.

En las próximas horas se llevará a cabo la autopsia para determinar las causas de defunción y la identidad de la persona hallada.

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