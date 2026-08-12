Confirman las causas de la muerte del vecino del barrio San Pablo: Qué dijo la autopsia

El informe corroboró que no detectaron indicios de criminalidad en el cuerpo del hombre. Se consolida la hipótesis de una drástica decisión tomada por problemas económicos.

El lugar donde murió el vecino. Se conformó que el fallecimiento se produjo por la ingesta de un poderoso sedante y que no hubo indicios de criminalidad.

El Ministerio Público Fiscal recibió el informe final de la autopsia realizada al cuerpo de Jorge Horacio Ortiz , el vecino de 75 años de edad que falleció en el departamento de un edificio de tres pisos que ocupaba en el barrio San Pablo de Cipolletti, donde también encontraron a su esposa Mabel Ester Marx con un deteriorado cuadro de salud.

La hipótesis que se venía barajando quedó confirmada: el hombre se quitó la vida. Los resultados preliminares de la necropsia habían arrojado la ausencia de indicios de violencia en el inmueble ubicado en la calle Río Santiago entre San Martín y Rodolfo Walsh.

No obstante, se había requerido estudios toxicológicos para determinar la presencia de sustancias depresores del Sistema Nervioso Central. El pedido obedecía a que en el lugar habían encontrado seis blisters vacíos de Clonazepam, un poderoso sedante que se suministra bajo prescripción médica.

Qué reveló la autopsia

Esa pericia era clave para considerar o descartar el posible hecho de asfixia por obstrucción de orificios respiratorios en una persona profundamente sedada.

Sin embargo, esos estudios complementarios conocidos posteriormente confirmaron que no existieron indicios de criminalidad. Concretamente posibles maniobras violentas, y que el fallecimiento se produjo por una “congestión encefálica pulmonar”.

A estas evidencias de carácter científico también se suma una carta escrita por Ortiz que encontraron en el interior de la vivienda, que indicó que junto a su pareja habían tomado la decisión de quitarse la vida por las serias dificultades económicas que estaban atravesando.

En este marco surgió la versión de que habían hecho un pacto para ambos dejarse morir. El escrito describiría que estaban sufriendo una difícil situación, con deudas acumuladas que se les hacía difícil enfrentarlas.

La crisis se habría agravado al cumplirse el plazo del contrato de alquiler del departamento, y que la renovación incluía nuevos montos inaccesibles para ellos.

La mujer había sido trasladada al hospital Pedro Moguillansky, donde quedó internada bajo observación del área de salud mental.

Un barrio conmocionado

Tras tomar conocimiento del hecho efectivos de la Comisaría Cuarta cortaron la circulación vehicular en el área y solo permitían el acceso a los habitantes que tienen residencia en el área. El mismo edificio donde ocurrió el incidente también había delimitado con cintas de precaución. También trabajó en el sitio el fiscal de turno Guillermo Ibáñez acompañado por la adjunta Julieta Della Cha.

El lamentable desenlace generó conmoción y tristeza en el sector barrial por los motivos que los llevó a tomar la drástica decisión. Según trascendió, estaban solos y que tenían familiares fuera del país. A raíz de las carencias para enfrentar los gastos mortuorios se pudo saber que se había organizado una campaña con el fin de reunir fondos que permitiera solventar las erogaciones del sepelio.