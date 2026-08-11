La reacción de un vecino al posteo del intendente que dejó a todos con la boca abierta

El hombre sorprendió gratamente con un ofrecimiento solidario y sincero. ¿Llegará la respuesta de Rodrigo Buteler?

¿Tendrá en cuenta Rorigo Buteler al vecino solidario que está listo para salir a la calle?

Las intensas lluvias que azotaron al Alto Valle en las últimas semanas repercutieron en la infraestructura vial de Cipolletti , que quedó seriamente afectada. Frente a las calles deterioradas por los baches y pozos, el municipio desplegó recientemente un operativo especial de reparación y reconstrucción.

En ese contexto, la sorpresa la dio un vecino solidario que, en una muestra de su compromiso con la comunidad, se ofreció de manera desinteresada para colaborar en el arreglo de las calzadas.

La historia se desató a partir de una publicación en redes sociales del intendente Rodrigo Buteler , quien bajo el lema “No aflojamos ni abajo del agua” , compartió los trabajos de mantenimiento que las cuadrillas municipales realizan en sectores críticos como Naciones Unidas, El Obrero A, Anai Mapu, La Esperanza, 4 de Agosto, Barrio Nuevo y Juan Domingo Perón .

Entre decenas de mensajes de los vecinos, destacó una propuesta concreta y generosa: “Señor intendente. Me ofrezco como maquinista gratis de motoniveladora, cargadora, retro para Isla Jordán, así doy una mano para agilizar un poco el mantenimiento de las calles”.

Trabajo sin pausa en los barrios más afectados

El mensaje del maquinista voluntario refleja el impacto del temporal en las calles de Cipolletti, atentando contra el tránsito y el desplazamiento diario de miles de familias. La Muni mantiene equipos desplegados mañana, tarde y noche enfocados en drenar el agua estancada, rellenar pozos y repasar el trazado de los accesos principales.

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Aunque el jefe comunal remarcó que todavía “falta un montón” para normalizar la situación, la propuesta del vecino resalta el valor de la empatía comunitaria en momentos de contingencia.

El ofrecimiento voluntario para operar maquinaria pesada en la zona de la Isla Jordán suma un granito de arena al esfuerzo municipal, en una muestra clara de que el trabajo en equipo entre vecinos y municipio no es descabellado para sortear inconvenientes y salir adelante todos juntos en circunstancias tan adversas.

El operativo de bacheo, en marcha

Esta semana, el Municipio de Cipolletti puso en marcha un operativo intensivo de bacheo en diversos sectores de la ciudad. La medida busca restablecer la transitabilidad y optimizar las condiciones viales tras el temporal de lluvia que afectó a la región.

La secretaría de Obras Públicas coordina el despliegue de cuatro cuadrillas que recorrerán la ciudad calle por calle. Los trabajos priorizan las arterias troncales y se ejecutan con material flexible para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante los deterioros de la calzada.

Los sectores de intervención en el inicio fueron:

Zona Centro y barrio San Pablo .

Zona Este-Oeste : desde Alem hacia Circunvalación (Arturo Illia) .

Zona Norte-Sur : desde Mengelle hacia Naciones Unidas .

Puntos específicos en las calles Arturo Illia, Juan Domingo Perón y Julio D. Salto.

Mantenimiento en calles de tierra y tareas de desagote

El esquema de trabajos contempla también las arterias no pavimentadas. Desde la área de Servicios Públicos informaron que la maquinaria vial realiza tareas de mantenimiento sobre la calle Perón (cruzando Illia) y en la zona de Lalor, entre otros sectores.

Estas labores dan continuidad a los trabajos de mejoramiento iniciados durante el fin de semana en los barrios Costa Norte y 2 de Agosto, en los cuales se utilizó maquinaria pesada como parte del plan integral de mantenimiento urbano.

En paralelo, se reforzaron las tareas de evacuación de agua en los sectores más vulnerables mediante el uso de camiones chupadores. Todo el personal y el equipamiento del municipio se encuentran abocados a las tareas posteriores al temporal para garantizar una adecuada circulación vehicular.