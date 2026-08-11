Confesó que violó a una de sus nietas y abusó de otra: el castigo que acordó en la Justicia

El abuelo condenado por violar y abusar de dos de sus nietas ya está en prisión cumpliendo una pena de 10 años de encierro.

Un hombre fue denunciado por violar a una de sus nietas adolescentes y manosear a otra menor, hijas de sus propias hijas. Los ataques ocurrieron en fechas no precisadas en un domicilio de Cipolletti donde vivía el acusado -identificado con las siglas ALA- junto a su pareja, al que concurrían frecuentemente las niñas, que quedaban a su cargo.

La causa se dividió en dos hechos. El primero tuvo como víctima a la jovencita, a quien el hombre la iba a buscar con la excusa de que le ayuda a limpiar su casa.

La Fiscalía, representada por Rocío Guiñazú Alanís , indicó en la acusación que el abuelo la abordó en su habitación y previo a taparle la boca para que no gritara, la accedió carnalmente. La agresión fue violenta, pues la menor le pedía que la liberara, pero él le decía que “ no dijera nada porque la iba a matar” . La investigación concluyó que la había vejado de la misma manera al menos en cinco oportunidades, hasta que en agosto de 2021 le contó lo que estaba padeciendo a su mamá, quien hizo la denuncia.

El otro caso tuvo como víctima a otra nieta de 7 años de edad, a quien la tocó en sus partes íntimas y también le advirtió que no le contara nada a su mamá. Fue el padre de la chiquita quien notó un sangrado y cambios en su comportamiento cada vez que volvía de visitar a su abuelo. Ataron cabos y promovieron la denuncia.

Frases íntimas que lo delataron

ALA fue imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal reiterados, agravados por el vínculo y la guarda” por el primer hecho, y por “abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda”, por el segundo.

El expediente judicial prosperó hasta una propuesta consensuada entre la fiscal Guiñazú Alanís y el defensor Juan Pablo Fedeli para cerrar la causa en un juicio abreviado, el mecanismo penal que requiere la confesión del imputado a cambio de recibir un castigo atenuado.

Entre las pruebas se mencionó la declaración de las dos niñas en cámara Gesell, la de sus padres -y denunciantes- como también de otros familiares. Uno de los más relevantes fue el de la esposa del acusado dio un dato clave: manifestó que escuchó a su nieta adolescente decir que al momento de los abusos, el abuelo le decía frases “que él utilizaba en momentos de intimidad con ella misma”.

El acusado de cometer estafas en comercios de Cipolletti se deberá presentar el 12 de agosto para la audiencia de formulación de cargos. Estefania Petrella

También fueron valorados los testimonios brindados por el personal de la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima- y profesionales médicos y psicólogos que asistieron a las niñas. En este marco, un informe forense reveló que la adolescente registraba desgarros vaginales de antigua data y que “no había tenido ningún tipo de relación consentida ni consensuada”. Se determinó que las lesiones fueron producto de la perversión del abuelo.

Acuerdo aceptado por las partes

El ofrecimiento de las partes, factible por el acusado carecía de antecedentes penales, establecía unificar ambos casos e imponerle una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, más las costas del proceso y accesorias legales.

Se destacó que tanto las víctimas como las denunciantes estaban de acuerdo con la solución postulada. En tanto que el defensor como ALA también aceptaron el planteo, con lo que quedó realzado que admitía haber cometido los aberrantes hechos que le adjudicaron.

El tribunal que tuvo a cargo el juicio, integrado por los jueces Guillermo Merlo, Amorina Sánchez Merlo y Marcelo Gómez, aceptó el requerimiento formulado por la Fiscalía y la Defensa. Destacaron que respecto al sujeto que “la autoría y su culpabilidad se encuentra verificada con la prueba expuesta”. También su “expreso reconocimiento y aceptación de responsabilidad”.

Como las partes renunciaron a la opción de impugnar la sentencia, ya quedó firme. En el fallo conocido recientemente los jueces ordenaron dejar al condenado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que se alojado en uno de los establecimientos penales de Río Negro. Aunque pidieron que sea preferentemente una prisión que requirió la Defensa, que no fue revelada.