Vecinos reviven una noche de terror en Cipolletti: ''más de 60 disparos'', un muerto y sus casas baleadas

El violento hecho se registró en la madrugada del lunes y la víctima fatal tenía 26 años. Denuncian que los enfrentamientos son frecuentes.

Se escucharon más de 60 disparos en el barrio nuevo de Cipolletti. Hay un joven fallecido.

El Ministerio Público Fiscal continúa investigando el asesinato ocurrido en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Nuevo, al norte de Cipolletti . Las horas posteriores al suceso son claves para poder dar con el posible autor del brutal hecho y buscar el arma homicida.

En la mañana de este lunes se confirmó que el joven de 26 años que falleció en el barrio Nuevo se llamaba Pablo Parra . Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para la autopsia correspondiente y obtener información precisa sobre lo ocurrido.

En diálogo con LM Cipolletti , fuentes oficiales confirmaron que la víctima tenía antecedentes por distintas causas delictivas. Hasta el momento no se indicó si hay personas detenidas o sospechadas de cometer el hecho.

Vecinos denuncian haber vivido una ''noche de terror''

Según los testimonios de los vecinos del lugar, durante la madrugada hubo enfrentamientos y se escucharon diversas detonaciones de armas de fuego. Por lo bajo y en medio del temor generalizado, las familias advierten que este tipo de enfrentamientos "pasan con frecuencia".

De esta forma, quienes se encuentran viviendo en el barrio Nuevo -aledaño al Anai Mapu- pasaron una noche de terror. Ellos mismos relataron que alrededor de las 3 de la madrugada los despertó un infernal tiroteo, lo que permite presumir que se trató de un enfrentamiento que se extendió por varios metros y durante varios minutos.

"Fue tremendo, se escucharon al menos 60 disparos", expresó alarmada Lila Calderón, referente social del sector barrial. "Así atravesaron las balas la pared de mi casa. Hoy me voy a dormir a lo de un pariente porque parece que seguirá", avisó un vecino en redes sociales.

Foto: Gentileza.

Con el alarmante número de disparos que advierten, de milagro no se registraron más personas heridas por los proyectiles disparados. Sin embargo, hay daños materiales en viviendas lindantes en las que resultaron agujereadas algunas paredes.

Con el correr de las horas y la confirmación de que efectivamente, eran disparos, no son pocos los cipoleños que comentaron que los tiros se escucharon desde Ferri.

Autoridades y policía trabajan en el lugar

En el lugar trabajó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la Fiscalía de turno a cargo de Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Con el correr de las horas y apenas surgió la claridad del día, se pudo observar el personal policial trabajando en inmedaciones de un domicilio que había sido acordonado.

Entre los uniformados se encontraron integrantes del Gabinete de Criminalística vestidos con los conocidos overoles blancos que utilizan cuando realizan las tareas periciales en casos de gravedad. Todo se desarrolla en medio de calles anegadas y embarradas producto de las últimas lluvias registradas en la región.