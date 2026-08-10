Asesinato de un hombre en Cipolletti: allanamientos y un dato clave sobre la víctima
El brutal hecho registrado en la madrugada de este lunes tuvo una víctima fatal de 26 años de edad. Cómo sigue la investigación.
El Ministerio Público Fiscal informó que investigan un asesinato ocurrido en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Nuevo, aledaño al Anai Mapu, al norte de Cipolletti. Mientras se realizan allanamientos en distintos puntos para dar con el posible autor del brutal hecho y buscar el arma homicida, los pesquisas obtuvieron un dato clave sobre la víctima del crimen.
Luego de los trabajos correspondientes, la víctima fue identificada como Pablo Parra, un joven de 26 años. En el transcurso de esta mañana, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para la autopsia correspondiente y obtener información precisa sobre lo ocurrido.
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En diálogo con LM Cipolletti, fuentes oficiales confirmaron que la víctima tenía antecedentes por distintas causas delictivas. Hasta el momento no se indicó si hay personas detenidas o sospechadas de cometer el hecho.
En el lugar trabajó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la Fiscalía de turno a cargo de Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.
Vecinos cuentan que alrededor de las 3 de la madrugada los despertó un infernal tiroteo, lo que permite presumir que se trató de un enfrentamiento que se extendió por varios metros y durante varios minutos.
"Fue tremendo, se escucharon al menos 60 disparos", expresó alarmada Lila Calderón, referente social del sector barrial.
La policía trabaja en el lugar
Con el correr de las horas y ni bien surgió la claridad del día, se pudo observar el personal policial trabajando en inmedaciones de un domicilio que había sido acordonado.
Entre los uniformados se encontraban integrantes del Gabinete de Criminalística vestidos con los conocidos overoles blancos que utilizan cuando realizan las tareas periciales en casos de gravedad. Todo se desarrolla en medio de calles anegadas y embarradas producto de las últimas lluvias registradas en la región.
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