Secuestran más de 200 kilos de carne de faena clandestina en carnicerías

La Brigada Rural incautó la mercadería sin controles sanitarios en comercios locales. Se intensificarán las inspecciones en la región.

La Brigada Rural con asiento en Cinco Saltos llevó adelante una serie de inspecciones en distintas carnicerías locales que finalizaron con el secuestro de 221 kilos de carne proveniente de faena clandestina . La mercadería se encontraba en mal estado y sin los rótulos reglamentarios.

Desde la Regional Quinta manifestaron que "la tarea se desarrolló en la jornada del Viernes, en conjunto con personal de Ganadería en el horario de 17 a 20".

Durante el procedimiento, el personal interviniente constató que los productos cárnicos no contaban con la documentación correspondiente ni garantizaban las condiciones mínimas para el consumo humano.

Al respecto, agregaron que "la carne fue decomisada ya que es un peligro latente para la salud. La falta de cadena de frío y controles bromatológicos transmite enfermedades graves".

Sanciones y refuerzo de operativos en la región

Ante esta situación, las autoridades advirtieron que no se tratará de un procedimiento aislado y que se endurecerán los controles para frenar el comercio no autorizado.

Adelantaron que los "operativos en la zona se irán intensificando en comercios y rutas de Río Negro para frenar el circuito ilegal de faena, y que como corresponde, se hará el decomiso total de la mercadería, habrá multas severas con la clausura preventiva de los locales infractores".

La sospecha por el robo de caballos en la zona

El decomiso de este cargamento ilegal se produce en medio de una creciente preocupación en el ámbito rural. En pocos días de diferencia se han registrado varios robos de caballos en la zona.

Ante este panorama, se presume que los animales sustraídos son faenados de manera clandestina para ser volcados comercialmente en la región, lo que incrementa el riesgo sanitario y alerta a los productores locales.