Buscada por la Policía Federal: la camioneta que apareció en pleno centro de Cipolletti

El Anillo Digital detectó una Amarok con pedido vigente desde 2022, la policía rionegrina intervino. Además, recuperaron elementos robados a una empresa cipoleña.

Una camioneta fue detectada en Cipolletti con pedido de secuestro desde 2022 por la Policía Federal.

La Policía de Río Negro recuperó en las últimas horas una camioneta con pedido de secuestro vigente y, en un operativo paralelo, esclareció el robo de herramientas de alto valor sustraídas de una empresa local.

El procedimiento comenzó el jueves por la mañana, cuando el 911 RN Emergencias recibió una alerta automática del sistema de lectura de patentes al detectar una Volkswagen Amarok circulando por O'Higgins y Mengelle, en Cipolletti .

La tecnología del Anillo Digital indicó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente, emitido por la Policía Federal Argentina . De inmediato se coordinó un operativo policial para dar con el vehículo antes de que continuara su marcha por la ciudad.

La Unidad 4° intervino en la detención de la camioneta con pedido de secuestro. Estefania Petrella

Interceptación y actuación judicial

Personal policial realizó un seguimiento de la circulación y logró interceptar la camioneta pocas cuadras después, en 9 de Julio casi Belgrano. Efectivos de la Comisaría 4° notificaron al conductor sobre la situación judicial del rodado y dieron intervención inmediata a la Fiscalía de turno.

La verificación posterior confirmó que el pedido de secuestro estaba vigente desde noviembre de 2022. Por esa razón, la camioneta fue trasladada a la unidad policial junto con su conductor, para continuar con las diligencias dispuestas por la autoridad judicial interviniente.

Recuperan herramientas robadas de una empresa cipoleña

En paralelo, una investigación del Destacamento 114° permitió recuperar en pocas horas la totalidad de las herramientas y máquinas robadas de una empresa de Cipolletti, tras el análisis de pruebas y un rápido trabajo de campo.

El hecho se denunció después de que los responsables de la firma advirtieran el faltante de equipamiento utilizado a diario. Según la denuncia, el ladrón ingresó al predio durante la madrugada, trepó un paredón y violentó el acceso al sector donde se guardaban las herramientas.

A partir de ese momento, los efectivos analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, un insumo clave para reconstruir el modo en que se desarrolló el robo y avanzar sobre la identidad del sospechoso.

Con esa información, el personal policial profundizó las averiguaciones y realizó diligencias que permitieron ubicar el domicilio donde se encontraban los elementos sustraídos, confirmando así el resultado de la pesquisa iniciada horas antes.

Elementos recuperados tras el robo a la empresa de Cipolletti.

Elementos recuperados y resolución judicial

Entre los objetos hallados había taladros inalámbricos, amoladoras, una sierra circular, un atornillador de impacto, baterías y una caja completa de herramientas profesionales, todos de alto valor económico para la actividad de la empresa afectada.

El fiscal de turno dispuso la notificación del delincuente por el delito de robo y ordenó la restitución inmediata de todos los elementos recuperados a sus legítimos propietarios, cerrando así ambos procedimientos en el mismo día.