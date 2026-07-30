Interceptaron una camioneta vinculada a una tentativa de homicidio: qué descubrió la Policía

El sistema de monitoreo alertó sobre el paso del vehículo. Fue interceptado en Barda del Medio y estaba vinculado a una causa judicial de Neuquén.

Los efectivos confirmaron que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2022. Foto: Gentileza.

Una alerta emitida por el sistema 911 RN Emergencias permitió detectar la circulación de una camioneta Chery Tiggo que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de homicidio en grado de tentativa que investiga la Justicia de Neuquén.

El aviso indicó que el vehículo se dirigía hacia el destacamento del Cuerpo de Seguridad Vial de Barda del Medio , por lo que de inmediato se montó un operativo para interceptarlo.

Una vez detenido el rodado, los efectivos verificaron la información en las bases de datos oficiales y confirmaron que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2022 .

La medida había sido ordenada en el marco de una investigación por homicidio en grado de tentativa que lleva adelante la Justicia neuquina.

Qué pasó con la conductora

Durante el procedimiento, la Policía identificó a la mujer que manejaba la camioneta. Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del vehículo, la notificación de la conductora por el presunto delito de encubrimiento y el cumplimiento de distintas diligencias procesales, entre ellas la extracción de fichas dactilares.

Destacan el rol del 911 RN Emergencias

Desde la fuerza remarcaron que el procedimiento volvió a demostrar la importancia del sistema 911 RN Emergencias para la prevención del delito y el apoyo a las investigaciones judiciales.

La detección temprana del vehículo y la coordinación con el personal de Seguridad Vial permitieron recuperar un rodado requerido por la Justicia y ponerlo nuevamente a disposición de la causa.