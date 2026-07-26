El detalle que detectaron las cámaras del 911 desencadenó un operativo en Cipolletti

Los operadores siguieron un vehículo y dieron aviso a la Policía. La intervención terminó con una medida judicial.

Un trabajo coordinado entre los operadores del 911 RN Emergencias y la Policía de Río Negro permitió detectar en Cipolletti un automóvil que tenía un pedido de secuestro vigente dispuesto por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se inició gracias al sistema de videovigilancia, que identificó la circulación del vehículo y permitió una rápida intervención policial para ponerlo a disposición de la Justicia.

Todo comenzó cuando los operadores del Centro de Monitoreo detectaron un Fiat Mobi circulando por la zona de Esmeralda y Colombia , frente a un conocido supermercado.

Tras verificar la información disponible en el sistema, dieron aviso al personal de la Comisaría 24°, que se dirigió de inmediato al lugar para interceptar el rodado.

La sorpresa al consultar los registros

Al identificar al conductor, un hombre de 33 años, los efectivos realizaron las consultas en las bases de datos oficiales y confirmaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente ordenado por un juzgado comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Fiscalía de turno.

Qué pasó con el auto

Por disposición judicial, el Fiat Mobi fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 24°, donde permanecerá a disposición del juzgado que había emitido la orden hasta que se resuelva su situación.

El rol clave del sistema de videovigilancia

Desde la Policía destacaron que el procedimiento volvió a demostrar la importancia del trabajo que realizan los operadores del 911 RN Emergencias, quienes monitorean en tiempo real distintos puntos de la provincia.

La coordinación entre el Centro de Monitoreo y las unidades policiales permite detectar vehículos con requerimientos judiciales, responder con rapidez y colaborar con el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Justicia.

Un auto robado en Cipolletti apareció en Neuquén

Un vehículo que había sido sustraído del interior de una vivienda en la ciudad de Cipolletti fue recuperado pocas horas después en el barrio Don Bosco III de Neuquén Capital, gracias al rápido accionar de su propia dueña y a la posterior intervención de las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

Respecto del procedimiento, se concretó en la tarde del jueves, luego de que la propietaria del vehículo lograra por sus propios medios, dar con el paradero del mismo en territorio neuquino. De manera inmediata, dio aviso a personal policial.

Tras el aviso al Centro de Operaciones Policiales, personal de la Comisaría 41°de la Provincia de Neuquén se desplazó hasta el domicilio que era indicado, donde confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Al momento del hallazgo, los uniformados advirtieron que el habitáculo del vehículo presentaba claros signos de haber sido revisado y manipulado, presuntamente por los delincuentes en su intento por encontrar la llave de encendido para volver a ponerlo en marcha.

Ante la constatación del hecho, la Policía de Neuquén entabló comunicación con la comisaría interviniente de Río Negro y con los ministerios públicos fiscales de ambas jurisdicciones. Una vez verificados los datos del pedido de secuestro, el fiscal de turno de Cipolletti dispuso la restitución inmediata del rodado a su legítima propietaria, completando las actuaciones de rigor en el lugar.