Condenaron a dos delincuentes que asaltaron a una pareja en Cipolletti: La pena los saca de las calles

Les habían robado teléfonos y la llave de un auto, pero fueron atrapados por la policías. Confesaron y les dictaron una condena que los lleva tras las rejas.

Los teléfonos y las llaves recuperadas por policías de la Comisaría 24, en el opertivo en el que detuvieron al ladrón, que fue condenado y va preso.

Dos ladrones que asaltaron a una pareja en el barrio Luis Piedrabuena de Cipolletti optaron por reconocer su culpa y pasarán una larga temporada en prisión, porque los dos tienen antecedentes delictivos.

El atraco se registró la madrugada del 10 de diciembre del año pasado, alrededor de las 2:20, cuando Diego Isaías Mercado y Nicolás Víctor Castillo interceptaron a un hombre y una mujer en inmediaciones de la plaza Ángel Maza, ubicada en la esquina de las calles Bolivia y Río Neuquén, a quienes tras amenazarlos con un puñal de pequeñas dimensiones les robaron dos teléfonos celulares y las llaves de un auto.

La fiscal Alejandra Altamira, precisó en la acusación que el damnificado enfrentó a los delincuentes, y Mercado lo golpeó con una bolsa de compras en la cabeza, para luego escaparon corriendo en dirección a la Circunvalación Juan Domingo Perón.

La corrida que despertó sospechas

Sin embargo, policías de la Comisaría 24 que realizaban recorridas de prevención vieron cuando los individuos corrían a toda velocidad, lo que les generó sospechas. Por ese motivo se acercaron al lugar, donde se encontraron con una mujer -una de las víctimas- quien les relató lo que habían padecido.

Con esa información, los uniformados iniciaron una persecución en el sector, hasta que atraparon a uno de los agresores en inmediaciones de la calle Confluencia, paralela a Perón. Al otro lo encontraron en un terreno baldío cercano.

Además, los policías también encontraron los teléfonos y la llave de arranque del vehículo que les habían robado, junto con una navaja, que habían utilizado para intimidar a las víctimas.

La fiscalía imputó a ambos sujetos por el delito de “robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa”. Enumeró entre los indicios incriminatorios el testimonio de los dos damnificados, quienes reconocieron sus pertenencias recuperadas y el de los efectivos que participaron en el procedimiento.

En la continuidad de la causa se realizó una audiencia semanas atrás en la que Fiscalía propuso cerrarla mediante un juicio abreviado que incluía imponerle tanto a Mercado como a Castillo, una sentencia de dos años y seis meses de prisión efectiva.

Aclaró que el castigo lo debían cumplir tras las rejas debido a que los dos cuentan con antecedentes computables, con penas agotadas, por lo que correspondía además sumarle la declaración de reincidencia.

En el caso de Castillo la última condena se la dictaron en agosto de 2024 y fue de 20 días de prisión efectiva. Mientras que Mercado fue sentenciado en 2019 en la localidad de Concepción, provincia de Tucumán a cinco años de prisión efectiva. No se precisó en el fallo judicial conocido recientemente las causas en que estuvieron involucrados.

Confesión y cárcel

Las víctimas aceptaron el ofrecimiento de la Fiscalía, lo mismo que los acusados, por lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el hecho. También lo admitió defensora Oficial Alfonsina Stullar, quien los representó en el proceso judicial.

El juez Julio Sueldo no objetó la propuesta presentada por las partes y dictó el fallo con el monto de pena señalado: dos años y seis meses de prisión efectiva.

Explicó que además de la confesión de los dos sujetos, las pruebas reunidas los ubicaban como culpables, en tanto que la Defensa Oficial avaló lo consensuado. En el fallo, el magistrado también declaró reincidentes a ambos condenados.