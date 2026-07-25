Disparos y persecución en la Ruta 22: ¿Qué pasó en un día de locos?

Un llamado alertó a las autoridades policiales, que no tardaron en actuar. El saldo de una tarde de furia.

La imagen que difundió la Policía de Río Negro y pertenece al sitio local LCR.

Un operativo encabezado por efectivos de la Comisaría 5° de Villa Regina culminó con la detención de dos jóvenes de 20 años , luego de una persecución iniciada tras una denuncia por presuntos disparos de arma de fuego efectuados desde un automóvil hacia el barrio La Graava .

El procedimiento comenzó pasado el mediodía, cuando un llamado anónimo alertó que los ocupantes de un Volkswagen Gol se desplazaban por la ciudad tras haber realizado presuntos disparos .

A partir de esa información, personal policial y efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) desplegaron un operativo que permitió interceptar el vehículo sobre la Ruta Nacional 22 .

Durante la inspección preliminar del rodado, los uniformados observaron a simple vista una vaina servida en el interior del automóvil, por lo que la Fiscalía de turno ordenó el traslado de los ocupantes a la unidad policial y la realización de una requisa judicial del vehículo.

Los dos jóvenes quedaron detenidos

Donde se procedió al secuestro de un revólver calibre 22 sin numeración visible, ocho cartuchos completos del mismo calibre y una vaina servida, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Con los resultados de la requisa, fiscalía interviniente dispuso la detención de ambos jóvenes por tenencia ilegal de arma de fuego. Los dos permanecen a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.