Detuvieron a Juan Manuel Reverter, el rionegrino acusado del femicidio de Agostina Jalabert

"Nunca íbamos a dejar de luchar por vos", celebró la familia tras casi tres años de espera. Un control migratorio en Estados Unidos permitió dar con el prófugo. ¿Qué pasará ahora?

En Estados Unidos, detuvieron al rionegrino acusado de matar a su novia Agostina Jalabert.

Juan Manuel Reverter , el rionegrino acusado de matar a su novia Agostina Jalabert en Playa del Carmen, fue detenido este jueves en una ruta de Oregón. El arresto se concretó siete meses después de que la Justicia mexicana emitiera el pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol.

El operativo estuvo a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que realizaba un control migratorio de rutina cuando interceptó al acusado. Los agentes detectaron que su pasaporte estaba vencido y que pesaba sobre él la orden de detención internacional vigente desde hacía meses.

"Él se fue hace un tiempo para allá y nunca renovó su pasaporte porque estaba flojo de papeles. Así que cayó por ambas cosas", relató Edgardo Jalabert, padre de la víctima , en diálogo con TN. Ahora comienza el trámite para su deportación a México.

La reacción de la familia tras casi tres años de espera

La noticia llegó primero a través de las redes sociales. Una de las hermanas de Agostina vio un posteo que anunciaba la detención y la familia consultó de inmediato a la fiscalía de Quintana Roo para confirmar la información oficialmente.

"La noticia fue alentadora. Que pague por lo que le hizo a nuestra hija. Nadie nos la va a devolver, pero tiene que pagar. Eso es lo que espero", expresó Edgardo Jalabert tras conocerse el arresto de su expareja.

Candela, hermana de la víctima, también se manifestó públicamente: "Tres años contando en horas, esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos. Mi hermana tuvo justicia", escribió en sus redes sociales tras el operativo.

La familia ya sabía que Reverter permanecía en territorio estadounidense, aunque desconocía la localización exacta. "Primero pensamos que podía estar en Miami, pero ampliamos la sospecha a California y Oregón también. Y al final estaba en Oregón", explicó el padre de la joven.

El femicidio que conmocionó a Río Negro en 2023

El 18 de febrero de 2023, Agostina Jalabert fue hallada muerta en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. Su hermana Candela la encontró colgada con un cinturón, a solo 1,20 metros del piso.

En un primer momento, la Justicia mexicana caratuló el hecho como suicidio, versión que la familia rechazó desde el inicio. La presión de los Jalabert y una red de mujeres en Argentina y México logró que la causa se recaratulara como feminicidio meses después.

La autopsia resultó determinante. El médico forense José Micieli detalló golpes de puño, trauma craneal, quemaduras de cigarrillo compatibles con torturas y signos de abuso sexual en el cuerpo de la joven modelo e influencer.

El experto fue contundente al descartar la hipótesis del suicidio: "Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso y a una altura tan baja", remarcó en su informe pericial sobre el caso.

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Una relación marcada por episodios de violencia

Agostina, oriunda de Viedma, había iniciado su vínculo con Reverter durante la pandemia. La pareja se separó tras un episodio violento, pero retomó la relación a fines de 2022, cuando él viajó a México para instalarse junto a ella.

Según consta en el expediente judicial, los días previos al crimen estuvieron marcados por discusiones y tensión constante. La propia familia Jalabert definió el vínculo como "una relación tóxica" que derivó en el trágico desenlace.

Con la detención confirmada, el proceso de extradición hacia México se pondrá en marcha en las próximas semanas. Mientras tanto, la familia de la víctima aguarda con cautela pero con renovada esperanza de justicia tras casi tres años de reclamos.