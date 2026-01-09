El padre de Agostina Jalabert rompió el silencio tras el pedido de detención de su expareja

Edgardo Jalabert, padre de Agostina, se refirió al giro judicial que tuvo la causa en México luego de casi tres años sin respuestas.

La joven modelo fue hallada muerta en un baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

El femicidio de Agostina Jalaber t tuvo un giro en la causa en la búsqueda de justicia. El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Juan Manuel Reverter , rionegrino acusado del crimen, luego de recibir un pedido de captura internacional emitido por la Justicia de México y canalizado a través de Interpol .

Ahora, Edgardo Jalabert, padre de la modelo que fue hallada muerta en febrero de 2023, rompió el silencio este viernes en TN – Todo Noticias y confirmó que la justicia de México emitió el pedido de detención y la alerta roja para localizar a su expareja.

"El tiempo de la Justicia fue lento porque hubo que dar vuelta una primera sentencia que indicaba un suicidio. Nosotros siempre supimos que era un homicidio", opinó el papá de Agostina Jalabert.

Esta medida habilita su localización y arresto preventivo en cualquier país miembro del organismo internacional, con el objetivo de avanzar en su extradición al Estado de Quintana Roo, donde se instruye la causa penal por feminicidio.

Femicidio de Agostina Jalabert: la captura que ordenó Interpol

Según los oficios judiciales incorporados al expediente, la notificación internacional fue emitida a pedido de la Justicia mexicana, que considera a Reverter como el principal sospechoso del crimen ocurrido en Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos del Caribe. En ese país, el delito de feminicidio prevé penas que pueden alcanzar los 40 años de prisión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JUSTICIA POR AGOSTINA JALABERT (@justiciaporagostina)

"Él dice que estaba durmiendo y no se enteró de nada, pero estaba del lado de adentro con ella", planteó Edgardo, quien aseguró que la relación ya había tenido antecedentes violentos durante sus estadías en La Plata y Viedma.

Con respecto al paradero del principal sospechoso, el padre de la modelo señaló que "puede estar en el país o puede haber ido a Estados Unidos, lugares que habitualmente frecuentaba".

El crimen que conmocionó a Río Negro

Agostina Jalabert era modelo e influencer, nacida en Viedma, y había viajado a México en busca de oportunidades laborales vinculadas al mundo del modelaje. El 18 de febrero de 2023, fue encontrada sin vida en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen.

Al momento del hallazgo, el acusado era la única persona que se encontraba en la vivienda, un dato que desde el inicio generó sospechas en el entorno familiar de la joven y que luego sería central en la investigación judicial.