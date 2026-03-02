Escándalo: secuestran un taxi y acusan al chofer de participar en un robo

Cámaras de seguridad registraron la huida tras el robo y la Justicia investiga si el conductor colaboró en la carga y escape.

El taxi fue secuestrado luego de un allanamiento en el domicilio del propietario.

Un taxi terminó en el centro de una investigación policial en San Carlos de Bariloche , luego de que su conductor quedara bajo sospecha por presunta participación en un robo domiciliario . El vehículo fue secuestrado por la Policía de Río Negro y quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda ubicada sobre calle Cascada Pullillanco, en la zona sur de la ciudad. Según la investigación, dos hombres ingresaron al domicilio y se llevaron dos televisores LED .

Lo que parecía un robo más tomó un giro inesperado cuando las cámaras de seguridad de la zona revelaron que los sospechosos escaparon a bordo de un taxi . De acuerdo a la pesquisa, el conductor no solo los trasladó, sino que habría colaborado activamente cargando los televisores en la parte trasera del Chevrolet Corsa afectado al servicio.

Con esos elementos, los investigadores lograron identificar el domicilio donde se encontraba el rodado. Con orden judicial en mano, realizaron un allanamiento que terminó con el secuestro del taxi.

El vehículo, bajo la lupa judicial

El automóvil quedó incorporado al expediente que tramita la Comisaría 42° en el marco de la causa por robo. La Justicia ahora deberá determinar el grado de responsabilidad del conductor en el hecho.

El caso generó fuerte repercusión, no solo por el robo en sí, sino porque el vehículo involucrado estaba habilitado para prestar un servicio público en la ciudad.