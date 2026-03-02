Crimen en Circunvalación: el resultado de la autopsia y la hipótesis de los investigadores

Confirman que el chico de 20 años murió de un balazo. Le habrían disparado desde una camioneta. Hay sospechosos en la mira, pero no detenidos.

El lugar donde fue asesinado el joven de 20 años, en Circunvalación Perón y la calle Serafín González. Le habrían disparado desde una camioneta.

El Ministerio Público Fiscal informó este lunes que recibieron los datos preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Emmanuel Uriel Aguilera , el joven de 20 años asesinado de un disparo de arma de fuego el domingo por la madrugada en Cipolletti

Se precisó que en el examen realizado en la Morgue Judicial de General Roca los profesionales recuperaron un proyectil , y que también pudieron reconstruir la trayectoria de la bala.

En este marco, se confirmó que la bala ingresó por el hombro izquierdo de la víctima, atravesó el tórax y quedó alojada en la zona del lado derecho, lesionando órganos vitales lo que provocó la muerte. Desde la fiscalía se agregó que se contactaron con los familiares e hicieron entrega del cuerpo.

Hay dos sospechosos por el crimen

Las tareas de investigación continúan en trámite en un trabajo coordinado entre Fiscalía, la Brigada de Investigaciones, las unidades 45 y 79, y el Gabinete de Criminalística de la Policía.

El hecho objeto de la investigación ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de la 1, en inmediaciones de la Circunvalación Presidente Perón y la calle Serafín González, frente al Parque Industrial.

En ese lugar Emmanuel se había reunido con un grupo de amigos. Según los primeros indicios recabados en la pesquisa, dos personas pasaron en un vehículo -se presume una camioneta- desde la que efectuaron disparos con un arma de fuego. Uno de ellos impactó en el cuerpo del joven de 20 años, ocasionándole la muerte.

Crimen 010326

Trascendió que habían dado con una pista que los acercaba a los presuntos autores, pero hasta la mañana de este lunes no habían sido atrapados. Respecto al posible móvil del ataque, aún no se dieron a conocer avances en ese sentido.

Tras ser alertados, la policía se constituyó en el lugar con personal del Ministerio Público Fiscal con el fin de recolectar información, entre ellos testimonios de testigos y rastros en la escena. También buscaban imágenes de cámaras de seguridad, tanto del sistema de emergencias 911 como dispositivos instalados en propiedades privadas.

Durante varias horas una consigna del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- custodió el sitio donde se produjo el homicidio.