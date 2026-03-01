Cipolletti anunció una megaobra que pondrá fin a las inundaciones en tres calles claves

Más de 800 hectáreas se beneficiarán con el entubado de desagües pluviales en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, una obra que promete terminar con las inundaciones.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler anunciaron el entubado de los desagües pluviales.

El agua dejará de ser un problema crónico en tres sectores neurálgicos de la ciudad. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler anunciaron una obra de gran magnitud: el entubado de los desagües pluviales a cielo abierto en Paso de los Libres, Vélez Sarsfield y Naciones Unidas, una intervención que promete cambiar para siempre la fisonomía urbana de Cipolletti .

La iniciativa apunta a resolver uno de los reclamos históricos de vecinos y comerciantes: las inundaciones y anegamientos cada vez que llueve , incluso con precipitaciones de baja intensidad. Con el nuevo sistema, el agua será conducida de forma ordenada, reduciendo desbordes, mejorando la transitabilidad y eliminando focos de agua estancada.

Pero no será solo una obra hidráulica. El proyecto incluye, después del entubado, asfalto y la creación de un paseo urbano que transformará completamente el entorno.

“El 9 de abril licitamos y, detrás de eso, Provincia y Municipio vamos a asfaltar y hacer un Paseo Urbano espectacular. Es una obra que va a cambiar para siempre la ciudad de Cipolletti”, adelantó Buteler.

Una inversión estratégica para 840 hectáreas de Cipolletti

La intervención impactará sobre tres de las cuencas pluviales más importantes de la ciudad, que abarcan unas 840 hectáreas. El objetivo es optimizar el drenaje urbano, mejorar la salubridad y garantizar mayor seguridad vial.

El financiamiento llegará a través del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), lo que permitirá encarar una obra de ingeniería pensada no solo para el presente, sino también para el futuro.

En ese sentido, el Departamento Provincial de Aguas impulsa estudios actualizados que contemplan el impacto del cambio climático y el aumento de eventos extremos, con el fin de diseñar estructuras capaces de responder a nuevas exigencias hídricas.

El anuncio, en clave provincial

El proyecto fue presentado en Viedma, en el marco de la primera reunión de trabajo encabezada por Weretilneck con intendentes y equipos técnicos para avanzar en la actualización de los índices de coparticipación y regalías.

Más allá del contexto político, el mensaje fue claro: Provincia y Municipio buscarán avanzar de manera conjunta en obras estratégicas que mejoren la infraestructura y la calidad de vida.

Si los plazos se cumplen, Cipolletti no solo mitigará uno de sus principales problemas estructurales, sino que además sumará nuevos espacios urbanos en sectores clave. Una transformación que promete sentirse cada vez que el cielo se nuble… y ya no haya que mirar el pronóstico con preocupación.