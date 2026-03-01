Apertura de sesiones: el mensaje de Weretilneck y la reacción inmediata de los legisladores

El oficialismo celebró la proyección estratégica del discurso, mientras que la oposición acompañó algunos ejes, pero exigió definiciones concretas y respuestas urgentes en educación, seguridad y salud.

Recinto colmado para la apertura del 55 período de sesiones ordinarias de la Legislatura. El discurso de Weretilneck duró 90 minutos.

El discurso del gobernador Alberto Weretilneck , en la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura , generó repercusiones inmediatas en el arco político provincial. Desde el oficialismo destacaron la proyección estratégica del mensaje y el impulso a la agenda energética y productiva, mientras que bloques opositores valoraron lineamientos pero marcaron críticas en materia social, institucional y de gestión.

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Facundo López , sostuvo que el mandatario “nos planteó el Río Negro de los próximos 30 años” , en referencia al horizonte estratégico que, según evaluó, propuso el discurso. En ese sentido, respaldó el perfil productivo y energético expuesto por Weretilneck y consideró que el mensaje trazó una hoja de ruta para el desarrollo provincial.

También desde el oficialismo, Lucas Pica y otros referentes destacaron la consolidación de un modelo que apuesta al crecimiento basado en inversiones, particularmente en los sectores minero y energético.

“Sabor a poco” y el desafío de planificar

En esa línea se inscribió la postura de la legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro quien expresó su respaldo al modelo minero y energético impulsado por el Ejecutivo, aunque señaló que el discurso dejó “sabor a poco” en áreas como seguridad y educación.

Por su parte, la legisladora Lorena Matzen (UCR) valoró el “cambio productivo” planteado por el gobernador y subrayó la necesidad de planificación para que ese crecimiento “no sea caótico”. Según indicó, el desafío radica en acompañar la expansión de la matriz productiva con ordenamiento territorial e infraestructura adecuada.

Apertura de sesiones: “Muy emotivo”

El legislador Javier Acevedo, presidente del bloque ARI-Cambiemos, elogió el discurso brindado por el gobernador Alberto Weretilneck, al cual calificó de “claro” y “muy emotivo”. Durante sus declaraciones, el referente legislativo hizo hincapié en el impacto a largo plazo que tendrán las recientes medidas impulsadas en la región.

Acevedo valoró especialmente el reconocimiento del mandatario hacia el trabajo de la legislatura rionegrina, ámbito desde el cual se le dio “forma y aprobación a grandes proyectos económicos”. Según el legislador, estas iniciativas “representan una verdadera bisagra de crecimiento que permitirá la creación de nuevos empleos y el desarrollo de una provincia impulsada por la inversión de grandes capitales”.

En tanto, el legislador Daniel Belloso -presidente del bloque PJ-Nuevo Encuentro, destacó el avance para el desarrollo del proyecto de exportación de GNL, pero cuestionó la omisión de los conflictos en salud y educación dentro de la provincia, y exigió una postura más firme del Ejecutivo provincial contra las políticas del Gobierno nacional.

El PRO: respaldo al rumbo, pero con fuertes reclamos de gestión

El bloque PRO–Unión Republicana adoptó una postura de apoyo crítico frente al mensaje del gobernador. Su presidente, Juan Martín, reconoció coincidencias en el diagnóstico y en la dirección planteada, aunque advirtió que el desafío pasa por transformar las intenciones en resultados palpables.

“El gobernador planteó buenas intenciones, un rumbo que compartimos, pero que debe traducirse en hechos concretos”, sostuvo. En esa línea, consideró que Río Negro atraviesa una etapa de oportunidades “a partir de la profunda reforma que lleva adelante el presidente Javier Milei”, aunque remarcó que los indicadores económicos mencionados en el discurso deben reflejarse en la vida cotidiana.

“El crecimiento tiene que verse en hospitales y escuelas en condiciones, en un sistema de seguridad que funcione”, enfatizó. Y ejemplificó con una frase contundente: “No sirve de nada que a los rionegrinos les digan que llegaron millones de dólares si después sus hijos no tienen clases porque la escuela está invadida por ratas”.

Juan Martín también puso el foco en el llamado al diálogo y a los consensos que destacó Weretilneck. A su entender, esos gestos pierden fuerza si no se traducen en avances legislativos concretos. “Son palabras vacías si se cajonean proyectos de la oposición como la boleta única, la esencialidad educativa, la emergencia en seguridad o la educación financiera”, cuestionó.

Finalmente, el legislador observó que el discurso dejó pocas precisiones sobre la agenda parlamentaria del año. “Se mencionaron algunas grandes líneas, pero hubo muy poco anuncio concreto”, advirtió, y señaló que esa falta de definiciones “va en contra de la previsibilidad que el propio gobernador ponderó”.

Vamos con Todos: “Una provincia que no existe”

Desde el bloque peronista Vamos con Todos, las críticas fueron más enfáticas. Bajo el título “Weretilneck nos quiere hacer creer que Río Negro es una provincia normal”, la bancada sostuvo que el gobernador describió “una provincia que no existe” y omitió abordar problemas estructurales vinculados con educación, salud, salarios y funcionamiento institucional.

El presidente del bloque, José Luis Berros, afirmó que “Weretilneck nos quiere hacer creer que Río Negro es una provincia normal, pero si fuera así mañana empezarían las clases, no habría policías expresándose afuera y no estaría vallada la Legislatura”. En esa línea, agregó: “Nos quiere mostrar una provincia ficticia. Tal vez sea la que viven él y sus funcionarios, pero no la que viven los rionegrinos y rionegrinas de a pie todos los días”.

Independencia judicial y discurso “para los mercados”: las críticas de Vamos con Todos

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, fue uno de los más duros al analizar el mensaje del gobernador y puso el foco en la independencia judicial, uno de los ejes destacados en el discurso oficial.

“Destacó a la Justicia como independiente y no partidaria, pero el Superior Tribunal de Justicia está integrado por su ex asesor estrella en la Legislatura y por un ex funcionario suyo en la municipalidad de Cipolletti, además de jueces y camaristas de su más extrema confianza. Weretilneck maneja la Justicia y nos quiere hacer creer que es autónoma e independiente”, lanzó.

Desde la bancada también cuestionaron el tono general de la exposición, al considerar que estuvo dirigida más a inversores que a la ciudadanía. “El gobernador le habló a los mercados, pero no al pueblo rionegrino que ve cómo cae la cobertura del Ipross, cómo las escuelas están destruidas y cómo el Gobierno no puede ofrecer aumentos salariales acordes a la inflación”, expresaron.

En cuanto a los anuncios vinculados al desarrollo energético, Vamos con Todos señaló que comparte la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos con resguardo ambiental. Sin embargo, reprochó que el mandatario no reconociera el contexto político que, según sostienen, hizo posibles esas inversiones. “Hubiera sido una muestra de gratitud que valorara que esto es posible gracias a la decisión política de Néstor y Cristina de recuperar YPF. Sin esa medida, nada de esto sería posible”, afirmaron.