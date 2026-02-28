El cuadernillo estudiantil que desató un escándalo en la Patagonia: piden retirarlo o modificarlo

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) realizó un pedido urgente al Ministrio de Educación: "Actividad hostigante y cosificadora".

Escándalo en la patagonia en la vuelta a clases . La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) pidió al Ministerio de Educación chubutense que retire o modifique de manera inmediata un cuadernillo destinado a estudiantes que ingresan a primer año del Nivel Secundario , tras detectar consignas que calificó como “hostigantes y cosificadoras”.

El planteo fue presentado por la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades del gremio docente, que cuestionó particularmente la Actividad Nº 5, titulada “Competencia divertida”, incluida en el material oficial.

Según detallaron desde ATECh en sus redes sociales, la propuesta invita a los estudiantes a “conseguir la firma de la persona más bella o sexy ”, “ la que más pese ” o “ la que menos pese ”, entre otras consignas. Para el sindicato, este tipo de consignas “no guardan relación con la convivencia institucional ni con el ámbito de respeto que se pretende construir en la escuela”.

escuelas Las escuelas se preparan para la vuelta a clases. El cuadernillo de la polémica, ¿seguirá vigente?.

Desde la organización advirtieron que el material, lejos de promover la integración entre pares en el inicio de la etapa secundaria, “expone a las y los estudiantes a situaciones de hostigamiento y cosificación”.

La actividad forma parte del documento “Escuela Abierta”, una propuesta de integración publicada en la página oficial del Ministerio de Educación de Chubut, según publicó el sitio Diario Jornada.

Finalmente, el gremio instó a las autoridades a “evitar la generación de este tipo de prácticas en el ámbito educativo” y a trabajar en la construcción de “espacios seguros y respetuosos para todas y todos, con perspectiva de género”.