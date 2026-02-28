El cuadernillo estudiantil que desató un escándalo en la Patagonia: piden retirarlo o modificarlo
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) realizó un pedido urgente al Ministrio de Educación: "Actividad hostigante y cosificadora".
Escándalo en la patagonia en la vuelta a clases. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) pidió al Ministerio de Educación chubutense que retire o modifique de manera inmediata un cuadernillo destinado a estudiantes que ingresan a primer año del Nivel Secundario, tras detectar consignas que calificó como “hostigantes y cosificadoras”.
El planteo fue presentado por la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades del gremio docente, que cuestionó particularmente la Actividad Nº 5, titulada “Competencia divertida”, incluida en el material oficial.
Te puede interesar...
Según detallaron desde ATECh en sus redes sociales, la propuesta invita a los estudiantes a “conseguir la firma de la persona más bella o sexy”, “la que más pese” o “la que menos pese”, entre otras consignas. Para el sindicato, este tipo de consignas “no guardan relación con la convivencia institucional ni con el ámbito de respeto que se pretende construir en la escuela”.
Desde la organización advirtieron que el material, lejos de promover la integración entre pares en el inicio de la etapa secundaria, “expone a las y los estudiantes a situaciones de hostigamiento y cosificación”.
La actividad forma parte del documento “Escuela Abierta”, una propuesta de integración publicada en la página oficial del Ministerio de Educación de Chubut, según publicó el sitio Diario Jornada.
Finalmente, el gremio instó a las autoridades a “evitar la generación de este tipo de prácticas en el ámbito educativo” y a trabajar en la construcción de “espacios seguros y respetuosos para todas y todos, con perspectiva de género”.
Leé más
Quién era el hombre que murió en un partido de fútbol del Don Pedro en Cipolletti
Otra muerte en el fútbol amateur: fue en un predio donde se jugaba el Don Pedro
Edersa anunció cortes de luz para este domingo: cuáles serán los barrios afectados
-
TAGS
- escándalo
- Patagonia
- secundario
Noticias relacionadas
Lo más leído