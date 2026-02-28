Cipolletti LMCipolletti cortes de luz Edersa anunció cortes de luz para este domingo: cuáles serán los barrios afectados

Edersa anunció cortes de energía para este domingo 1 de marzo.

La empresa distribuidora de energía Edersa anunció dos cortes programados de energía para este domingo por la mañana en Cipolletti, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red. Las interrupciones afectarán a barrios y sectores específicos en distintos horarios, por lo que se solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias.

¿Cuáles son los barrios afectados por el corte de energía? Según se informó, entre las 8 y las 12 el corte alcanzará a los usuarios comprendidos en el cuadrante delimitado por las calles Santa Cruz, Ruta Nacional 151, Circunvalación y las vías del tren. En ese lapso, las cuadrillas realizarán poda preventiva y tareas sobre las líneas de media tensión.