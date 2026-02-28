Edersa anunció cortes de luz para este domingo: cuáles serán los barrios afectados
La empresa distribuidora de energía informó la interrupción de servicio para ejecutar tareas de poda, mantenimiento y conexión de nuevos usuarios.
La empresa distribuidora de energía Edersa anunció dos cortes programados de energía para este domingo por la mañana en Cipolletti, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red. Las interrupciones afectarán a barrios y sectores específicos en distintos horarios, por lo que se solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias.
¿Cuáles son los barrios afectados por el corte de energía?
Según se informó, entre las 8 y las 12 el corte alcanzará a los usuarios comprendidos en el cuadrante delimitado por las calles Santa Cruz, Ruta Nacional 151, Circunvalación y las vías del tren. En ese lapso, las cuadrillas realizarán poda preventiva y tareas sobre las líneas de media tensión.
En tanto, de 8:30 a 10:30 el servicio se interrumpirá en los barrios Lalor y La Cascada, donde se avanzará con trabajos de mantenimiento y vinculación de nuevos usuarios a la red eléctrica. Desde la empresa recomendaron prever el impacto de la medida para evitar inconvenientes durante las horas afectadas.
