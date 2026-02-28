El tiempo: Cipolletti se despide del verano con nubes y viento
El final de la temporada estival llega con la presencia de nubes y viento del noreste con ráfagas que llegarán a los 40 km/hora. El domingo se mantendrá estable con máximas de 35º.
Este fin de semana en Cipolletti estará marcado por temperaturas cálidas, con cielos nublados y un viento persistente que se extenderá hasta las últimas horas del domingo. La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) anunció una nubosidad variable para las dos jornadas, con ráfagas de viento que llegarán a los 40 km/hora.
El sábado 28 en Cipolletti comenzará con una temperatura que comenzará en 22º y llegará a un máximo de 33º durante las horas de la tarde. El termómetro marcará un descenso hacia la noche y el cielo estará despejado.
Una tarde con máximas de 33 grados
Durante las primeras horas del día se presentará un cielo con nubes y claros, acompañado por viento del oeste entre 8 y 22 km/h. La temperatura subirá de 22°C a 24°C, creando un ambiente templado y agradable durante la mañana para realizar actividades al aire libre como caminatas, visitas al río y pasear por las bardas.
Cerca del mediodía se registrará un ascenso térmico hasta los 28°C, con viento del oeste más intenso, con ráfagas cercanas a los 40 km/h. La nubosidad parcial permitirá intervalos de sol, favoreciendo un ambiente cálido.
Durante la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad. A las 14 se anticipan 31°C y hacia las 17 el pico térmico llegará a los 33°C, con viento del oeste y noroeste que podría registrar ráfagas cercanas a los 49 km/h.
Hacia el atardecer, la temperatura descenderá levemente hasta los 31°C. El viento rotará al suroeste y disminuirá su intensidad, generando condiciones más agradables para el cierre de la jornada.
Por la noche el cielo quedará despejado y la temperatura descenderá hasta los 26°C. El viento será leve del norte, aportando estabilidad y un final de día templado tras una jornada de calor moderado.
El pronóstico de tiempo para este domingo 29
Cipolletti tendrá un domingo caluroso y con nubosidad variable, con una temperatura mínima cercana a los 21 grados durante la madrugada y una máxima que alcanzará los 35 grados por la tarde. La jornada estará marcada por un cielo con nubes y claros, con la presencia de un viento leve a moderado, condiciones típicas del cierre del verano en el Alto Valle.
Durante la mañana, el termómetro se mantendrá cerca de los 21 grados con viento débil del noreste, lo que generará un ambiente templado y agradable para las horas del día. Hacia el mediodía la temperatura ascenderá rápidamente hasta los 27 grados, con mayor presencia de sol entre las nubes y circulación de aire desde el norte.
Por la tarde llegará el pico térmico con valores entre 33 y 35 grados y ráfagas moderadas del noroeste que podrían alcanzar los 39 km/h. Hacia la noche el cielo continuará parcialmente nuboso y la temperatura descenderá lentamente, cerrando el día con un ambiente templado y ventoso.
