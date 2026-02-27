El clima en Cipolletti

Cipolletti
LMCipolletti verano

Música en vivo, gastronomía y bailes para despedir el verano en la Isla Jordán

El cierre de la temporada estival tendrá múltiples propuestas culturales a orillas del río Negro. Contará con la presentación de bandas de rock y folklore.

Será un fin de semana cultural en la Isla Jordán. 

La temporada de verano 2026 tendrá su despedida este sábado 28 de febrero en el Paseo Costero de la Isla Jordán en Cipolletti. La Municipalidad organizó una jornada con múltiples actividades culturales pensadas para todo público, en un entorno natural que se consolida como uno de los más elegidos por los cipoleños. La propuesta incluye música en vivo, presentación de danzas folklóricas y de ballet y food trucks con gastronomía local.

Un cronograma con música en vivo, danzas y gastronomía local

El cronograma musical comenzará a las 19 con la presentación de Viejo Estudio, que ofrecerá un repertorio de rock y baladas. A las 21 será el turno de Estefanía Arias, quien combinará folklore y ballet en un espectáculo orientado a revalorizar la música y la danza tradicional.

isla jordan foodtrucks
La propuesta cultural incluye food trucks con bebidas, gastronomía y tragos.

La agenda incluirá además la presencia de foodtrucks con distintas propuestas gastronómicas. De esta manera, quienes asistan podrán acompañar los shows con opciones culinarias variadas en un marco distendido junto al río.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (11).JPG
La Isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar del verano.

El balneario permanecerá habilitado todos los días de 14 a 20 y cuenta con servicio de guardavidas, controles de tránsito, presencia policial y protección civil. El sector apto para uso recreativo se extiende desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa, garantizando condiciones adecuadas para disfrutar del cierre del verano en la ciudad.

