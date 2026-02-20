Agenda cultural: Cipolletti se llena de actividades este fin de semana

Un nuevo fin de semana de verano en la ciudad llega con múltiples actividades en distintos barrios. Conocé todas las propuestas culturales.

Del viernes al domingo, Cipolletti tendrá múltiples actividades culturales para toda la familia en diferentes barrios de la ciudad.

Desde este viernes y hasta el domingo 22 de febrero, Cipolletti se prepara para vivir un nuevo capítulo del Verano Cultural 2026 , con una agenda cargada de actividades gratuitas que se distribuirán en distintos puntos de la ciudad. Cine, música en vivo, ferias, espectáculos y propuestas recreativas forman parte de una programación pensada para todas las edades, con fuerte presencia de artistas locales y espacios de encuentro entre los vecinos.

La iniciativa, impulsada por el Municipio, busca consolidar el uso de los espacios públicos durante la temporada estival, con alternativas culturales accesibles y al aire libre . Durante tres jornadas consecutivas, los cipoleños podrán elegir entre múltiples propuestas que combinan entretenimiento, arte y participación.

La agenda del viernes ofrece dos propuestas centrales. Por un lado, desde las 21.30 en el Distrito Vecinal Noreste , ubicado en Domingo Savio y Las Jarillas, se realizará una función de cine al aire libre con la proyección de “Volver al Futuro” , el clásico dirigido por Robert Zemeckis. La actividad invita a las familias a acercarse con reposeras, lonas o sillas plegables para disfrutar de una noche distinta bajo las estrellas .

El Ciclo de Cine bajo las Estrellas continúa este viernes en el Distrito Vecinal Noreste.

La película narra la historia de Marty McFly, un adolescente que viaja accidentalmente al pasado y debe intervenir en la historia de sus padres para asegurar su propia existencia. Se trata de una propuesta que combina ciencia ficción, humor y aventura, ideal para compartir en comunidad.

En paralelo, desde las 19, el Parque Norte será escenario de una grilla musical variada. La jornada comenzará con la murga “La bufona”, seguida por la banda Ñukemapu a las 19.30. A las 20.30 será el turno de “Folclore de norte a sur”, mientras que a las 21.30 se presentará Rayún. El cierre estará a cargo del solista Guille Quiroz, desde las 22.30.

Durante toda la tarde y noche, el espacio contará con la presencia de la Feria de la Economía Social, donde emprendedores locales ofrecerán productos artesanales. Además, habrá actividades recreativas para todas las edades, como juegos de mesa, kermesse, inflables, propuestas de arte, ajedrez y espacios de lectura.

ECP ISLA JORDAN (13) La Isla Jordán será nuevamente escenario para disfrutar de música y gastronomía al atardecer. Estefania Petrella

Sábado de rock en la Isla Jordán

El sábado 21, la música continuará como protagonista, esta vez con una jornada dedicada al rock en el Paseo Costero de la Isla Jordán. Desde las 19.30, subirán al escenario distintas bandas que representan diversos estilos dentro del género.

La grilla incluye a Alma de Diamante, banda tributo de Luis Alberto Spinetta, seguida por Carne de Rey a las 20.30 con su propuesta metalera. A las 21.30 será el turno de Euforia 61 con hard rock, mientras que el cierre llegará a las 22.30 con Dorsal y su rock alternativo.

Como cada fin de semana, el evento estará acompañado por foodtrucks que ofrecerán una amplia variedad gastronómica, consolidando el paseo como uno de los principales puntos de encuentro del verano cipoleño.

verano cultural cipo El Verano Cultural se desarrolla con actividades libres y gratuitas. Gentileza

Domingo con peatonal cultural y espectáculos

El domingo 22, la actividad se trasladará al centro de la ciudad con la peatonal cultural, que se desarrollará sobre calle Roca entre Belgrano y Miguel Muñoz, de 19 a 23.30.

El evento contará con tres escenarios. En Plaza San Martín, se presentarán Casita Session a las 19.30, Amulen a las 20.30 y la Banda Municipal a las 21.30. En paralelo, el escenario infantil ofrecerá espectáculos como “A la chuña”, con teatro de improvisación, y “Los entretenedores”, una propuesta de circo.

Además, habrá un espacio dedicado a la música electrónica con DJ Alexis, quien animará el atardecer en el sector comprendido entre Villegas y España.

Al igual que en otras jornadas, la peatonal incluirá actividades recreativas, juegos, inflables y propuestas artísticas pensadas para chicos y grandes, fortaleciendo el carácter inclusivo de la programación.

Los-cipoleños-maravillados-con-el-cine.jpg Las entradas del Cine pueden obtenerse en boletería del Complejo Cultural o en la web del municipio. Anahí Cárdena

Cine para todos los gustos durante el fin de semana

A la agenda al aire libre se suma una cartelera de cine con diversas propuestas. Entre ellas, se destaca “La virgen de la Tosquera”, que se proyectará el viernes y sábado a las 18, y el domingo a las 20.30, con un relato centrado en la adolescencia y la construcción de identidad basado en las historias "El carrito" y el cuento homónimo de Mariana Enríquez, que fueron incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

virgen tosquera Se proyectará Virgen de la Tosquera, basado en los cuentos de Mariana Enríquez.

También se podrá ver “¡Ayuda!” el viernes a las 20.30, un thriller de supervivencia, mientras que el sábado y domingo a la noche será el turno de “La cabra”, una película familiar que combina humor y deporte.

Por su parte, “Los Renacidos” tendrá funciones fuera del fin de semana, pero forma parte de la programación extendida del ciclo.