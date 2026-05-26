Avanza la limpieza del predio ferroviario para el futuro Parque Central de Cipolletti

Luego de reubicar a 41 familias que vivían en el sector, se desarrollan tareas de derrumbe de estructuras, desmalezamiento y recolección de basura y maleza.

El operativo de limpieza se desarrolla para la futura construcción del Parque Central. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el operativo de limpieza en el predio ferroviario ubicado sobre la calle Tres Arroyos , para la construcción de un nuevo Parque Central de dimensiones únicas en la ciudad. Las tareas incluyeron el saneamiento del sector, derrumbe de estructuras y recolección de restos de poda, maleza y basura.

El operativo de limpieza se desarrolla con el objetivo de acondicionar el terreno donde se construirá el futuro Parque Central de la ciudad. Se trata de un espacio que estará destinado a las actividades recreativas, deportivas y de encuentro comunitario. El proyecto contempla una zona de juegos, sectores parquizados, skatepark y canchas .

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que durante el último fin de semana largo se llevó adelante un operativo integral de limpieza en el predio del ferrocarril. Los trabajos se ejecutaron con máquinas viales y camiones batea para recolectar maleza, basura, elementos y ramas acumuladas en el lugar.

La municipalidad adelantó que esta semana se reforzarán las intervenciones detrás del Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel.

Las tareas comenzaron luego de la reubicación de las 31 familias que vivían sobre la calle Tres Arroyos, desde Toschi a Lisandro de La Torre. Tras ese proceso, el municipio comenzó con el derrumbe de las estructuras instaladas en el predio ferroviario y profundizó las tareas de saneamiento y limpieza del área.

limpieza predio ferroviario Actualmente se realizan tareas de limpieza y recolección de residuos.

Un operativo de limpieza integral

El operativo de limpieza busca consolidar una nueva etapa de desarrollo urbano en el centro de Cipolletti mediante la creación de un gran espacio verde público. Se trata de un parque que será el punto de encuentro de la comunidad con diferentes áreas destinadas a la recreación, deporte y juegos.

La propuesta del nuevo Parque Central incluirá la construcción de skatepark, canchas y juegos recreativos, en un espacio clave para la ampliación de la infraestructura urbana destinada al uso comunitario.