Choque y vuelco a pocos metros de una escuela secundaria

Ocurrió durante la mañana de este martes en la esquina de Miguel Muñoz y Lavalle, cerca de la ESRN 17. Uno de los vehículos quedó volcado sobre una vereda.

El Chevrolet volcó tras el impacto y terminó con sus ruedas hacia el cielo en la vereda norte de Lavalle. No hubo heridos graves.

Dos vehículos chocaron en la esquina de Miguel Muñoz y Lavalle durante la mañana de este martes. Uno de los rodados volcó tras el impacto y quedó con sus ruedas hacia arriba sobre la vereda de Lavalle.

Por fortuna no hubo peatones heridos, ya que es un sector que suele ser muy concurrido a esa hora, dado que a pocos metros se encuentra la el colegio secundario ESRN 17 . Tampoco entre las dos mujeres que manejaban.

Los rodados involucrados son una SUV Citroën C3 Aircross y un Chevrolet Celta. Este último era conducido por una joven y fue el que terminó volcando.

Choque Lavalle y M Muñoz 2

Un vecino que se había acercado a auxiliarla dijo que no había sufrido heridas de gravedad, aunque de todos modos iba a ser trasladada a un centro médico para cumplir con requisitos de su ART, ya que al momento del hecho se habría dirigido a trabajar.

Se presume, según lo señalado en el lugar, que el Chevrolet circulaba por Lavalle hacia el oeste y recibió el impacto sobre lateral izquierdo de parte del Citroën, que cruzaba hacía el norte por Miguel Muñoz. El choque hizo que el rodado menor perdiera estabilidad y terminara volcando.

Diego Zúñiga, secretario de Fiscalización del Municipio de Cipolletti, informó que ante la emergencia intervino personal del área de Tránsito y de Protección Civil. También acudió un equipo del Siarme -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias- y policías de la Comisaría 32.

Las dos conductoras fueron asistidas en el lugar, y confirmaron que no sufrieron lesiones de gravedad. En cambio, sus vehículos resultaron con graves daños materiales.

Velocidad y prioridad de paso

La calle Lavalle es doble mano y suele tener mucha afluencia de tránsito sobre todo en horarios pico porque conecta sectores populosos de la localidad y se ha convertido en una arteria troncal.

No pocos conductores elevan la velocidad, sobre todo quienes arrancan desde el semáforo que funciona en la esquina de La Esmeralda. Las normas de tránsito indican que tiene prioridad de paso el vehículo que circula por la derecha.