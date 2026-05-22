El desgarrador mensaje de la hija del hombre fallecido en el choque frontal de la Ruta 22

Del "mi papá no va a volver" a "mi mamá sigue grave", pasando por el dolor y un crudo y contundente desahogo. Omar Moreno falleció el jueves 14 en Cervantes.

Omar Moreno, el papá de Cindy, falleció en el accidente fatal del jueves 14 en la ruta 22, a la altura de Cervantes.

Perdió a su padre en la tragedia y su madre permanece internada en grave estado . Cindy Moreno , hija de Omar Moreno -fallecido el 14 de mayo en la Ruta 22 - vive una pesadilla y en las últimas horas publicó una desgarradora carta enfocada en el dolor familiar y la denuncia de la desidia estructural que, a su entender, provocó el siniestro fatal junto a la “negligencia” del conductor del otro vehículo.

Tras lamentar que ya nada le devolverá a su querido papá, destacar el estado crítico de su mamá y la calidez del personal de salud, exige justicia ante la pérdida irreparable y a su entender evitable.

“Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.

"No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa”, asegura Cindy en el inicio de su dramático texto.

Un mensaje conmovedor

“Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas".

"Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono. Y en el medio, la gente siguió muriéndose”, amplía en medio de la angustia.

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“En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.

Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez. Pero la política eligió otra cosa. Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos”, criticó con firmeza.

Del “mi papá no va a volver” a “mi mamá sigue grave”

“Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.

Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas”, dispara en su contundente descargo.

Choque Roca fatal El choque entre los dos autos se registró durante la mañana de este jueves cerca de Cervantes. Bomberos debieron utilizar máquinas neumáticas para liberar a los damnificados. ANRoca

“Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas.

Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado”, agrega en su catarsis pública.

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“Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar. Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.

Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.

A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes”, culmina bajo la firma de Cindy Moreno.

El accidente fatal

El trágico suceso que terminó con la vida de Moreno ocurrió alrededor de las 10:30 del 14 de mayo. El incidente consistió en un choque frontal sobre un tramo de la Ruta 22 que aún no cuenta con configuración de autovía, en cercanías de Cervantes.

Moreno conducía un Ford Focus que circulaba en sentido este e impactó, por causas que aún son materia de investigación, contra un Peugeot 307 que se desplazaba en dirección contraria. Debido a la violencia del impacto, Moreno falleció en el lugar. Su esposa, que iba de acompañante, aún hoy sigue internada en delicado estado.

Omar Moreno no era solo un vecino conocido, sino un protagonista activo en la vida institucional de Cervantes. Su compromiso con el marco legal y democrático de la ciudad quedó sellado en la historia local al desempeñarse como Convencional Municipal en la redacción de la Primera Carta Orgánica de 1989.