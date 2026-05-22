Compraban con billetes falsos en comercios y un inesperado detalle los delató

La Policía de Río Negro detuvo a una pareja por utilizar billetes falsificados de 20.000 pesos. También se secuestró un vehículo utilitario.

Una pareja fue detenida en Villa Regina luego de realizar compras con billetes falsificados de 20.000 pesos en distintos comercios de la ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Río Negro , a través de personal de la Comisaría Quinta , tras varias denuncias radicadas por comerciantes que detectaron maniobras sospechosas con dinero apócrifo.

La investigación comenzó a partir de las presentaciones realizadas por los dueños de los locales afectados , que identificaron billetes con irregularidades, como diferente coloración al dinero original, falta de relieve y numeración borrosa.

Según informaron desde la Unidad Regional II, los sospechosos utilizaban una Peugeot Partner blanca para movilizarse y concretar las operaciones fraudulentas en diferentes puntos de Regina.

El comisario inspector José González indicó que, a través del análisis de cámaras de seguridad y distintas tareas de investigación, los efectivos lograron identificar a los implicados y ubicar el vehículo en la intersección de Santa Flora Este y Bonolli. Allí se llevó adelante un operativo de urgencia sobre el utilitario.

billetes La Policía de Río Negro revisó el interior del vehículo y encontró cuatro billetes falsos.

La pareja habría realizado varias compras en diferentes comercios de la ciudad, con el objetivo de pagar con los billetes falsos y de esta manera, que el dinero apócrifo ingrese al circuito económico comercial de la localidad. Por esta razón, las autoridades policiales recomendaron a los comerciantes reforzar la precaución y la verificación de los billetes, para identificar irregularidades y no recibir este dinero falsificado.

Allanamiento y detención

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron tres billetes falsos ocultos en la gaveta del rodado. La adulteración del dinero fue confirmada mediante el uso de un detector de billetes apócrifos, lo que permitió avanzar con la detención de los involucrados.

Posteriormente, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Alberti, donde secuestraron otros cuatro billetes falsificados de la misma denominación, es decir de 20.000 pesos. Tanto los elementos incautados como la pareja quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, que interviene en la causa por el delito de falsificación de moneda.