Cayeron con decenas de dosis de cocaína, fajos de billetes y un machete: el control que terminó en escándalo

Iban en un Renault Sandero cuando la policía los frenó. Llevaban decenas de dosis de cocaína, dinero en varias monedas y un arma blanca. Mirá dónde fue.

El operativo estuvo a cargo de Subcomisaría 55 en las inmediaciones del barrio Nueva Jamaica. Foto: Gentileza.

Lo que parecía ser un control vehicular de rutina cerca de las 22:30 horas, se transformó rápidamente en un importante procedimiento federal. Efectivos policiales detuvieron la marcha de un Renault Sandero y, mientras identificaban a los dos ocupantes, un detalle en el habitáculo encendió las alarmas: envoltorios sospechosos que estaban a simple vista.

Ante la presunción de un delito, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal , que autorizó la requisa completa del vehículo y de sus ocupantes, revelando lo que escondían tras una fachada de normalidad.

Al lugar arribó personal de la División Toxicomanía , quienes confirmaron que los sospechosos transportaban un verdadero cargamento listo para la distribución. El saldo del secuestro fue contundente:

Casi 30 envoltorios de clorhidrato de cocaína.

Recipientes con otras sustancias prohibidas.

Una fuerte suma de dinero en efectivo en distintas monedas (lo que refuerza la hipótesis de comercialización reciente).

Un machete de gran tamaño, utilizado presuntamente como elemento de defensa o intimidación.

Tras las rejas y a disposición de la Justicia Federal

El procedimiento, llevado a cabo por la Subcomisaría 55 en las inmediaciones del barrio Nueva Jamaica, en la zona oeste de Bariloche, terminó con el secuestro del automóvil y la detención inmediata de los dos sujetos.

Ambos quedaron incomunicados y a disposición del Juzgado Federal, mientras se investiga si formaban parte de una red mayor de distribución de estupefacientes en la región cordillerana. Los elementos incautados son piezas clave para determinar el alcance de sus operaciones y el origen del dinero hallado.

Una selva de marihuana oculta y un despliegue de película

Otro caso que tuvo como protagonista a la Policía de Río Negro en la lucha contra el narcotráfico se registró en General Enrique Godoy. Lo que comenzó como una sospecha de vecinos y tareas de observación de una unidad especial, terminó en uno de los operativos más contundentes del último tiempo en el Alto Valle.

Una vivienda escondía una actividad que excedía cualquier marco legal: una plantación de cannabis de dimensiones impactantes que era perceptible incluso desde la vía pública.

El sábado por la mañana, el silencio de la zona se rompió con un despliegue coordinado entre la División Toxicomanía, la Subcomisaría 65° y el grupo de élite COER. Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con una verdadera "selva": 81 plantas de cannabis sativa, algunas de las cuales superaban los tres metros de altura.

Pero el hallazgo no terminó en el jardín. Dentro de la propiedad, la policía encontró la prueba clave de la comercialización: